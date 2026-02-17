Programme prévisionnel d’importation 2026 : le compte à rebours est lancé pour le dépôt avant le 26 février

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a fixé une date limite pour le dépôt du programme prévisionnel d’importation (PPI) pour le premier semestre 2026.

Cette mesure, qui concerne les opérateurs économiques effectuant des importations pour leur propre compte, vise à éviter tout retard dans le traitement des dossiers.

Un dispositif exceptionnel a également été introduit pour certaines entreprises ayant des besoins urgents non couverts par le PPI.

26 février 2026 : une date butoir pour les opérateurs économiques

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a déterminé le 26 février 2026 comme échéance finale pour la soumission du programme prévisionnel d’importation (PPI) pour le premier semestre de cette année.

Cette annonce, relayée par une plateforme numérique dédiée, concerne spécifiquement les opérateurs économiques qui réalisent des importations pour leur propre compte, dans le cadre de leur fonctionnement et/ou équipement.

Cette mesure vise à éviter tout retard dans le traitement des dossiers. Le ministère invite donc tous les acteurs concernés à respecter scrupuleusement cette date limite pour garantir une gestion efficace de leurs opérations d’importation.

Le PPI : un outil instauré pour réguler les importations

Le Programme prévisionnel d’importation (PPI) a été mis en place par le département du Commerce extérieur en juillet 2025 pour le second semestre de la même année. Cet outil a été conçu pour réguler et optimiser les opérations d’importation des entreprises.

En décembre, le PPI a été reconduit pour les premiers mois de 2026, confirmant ainsi son rôle essentiel dans la gestion des importations.

Il s’agit d’un dispositif clé pour assurer une bonne coordination entre les différents acteurs économiques et garantir l’efficacité des processus d’importation.

Un dispositif exceptionnel pour pallier les besoins non couverts par le PPI, est-ce possible ?

L’Algérie a introduit un mécanisme exceptionnel permettant à certaines entreprises de formuler des demandes supplémentaires d’importation de matières premières, de pièces et d’équipements, en dehors du PPI.

Ce dispositif s’adresse aux opérateurs qui n’ont pas pu inscrire certains besoins dans le PPI pour le second semestre 2026.

Ce système vise principalement les situations jugées urgentes et liées à la continuité de la production ou à l’approvisionnement du marché.

Les entreprises peuvent ainsi déposer des tableaux estimatifs additionnels pour solliciter des autorisations d’importation pour des besoins non prévus initialement.