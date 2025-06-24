Progrès des nouvelles autoroutes : Découvrez l’avancement des travaux en 2025 !

L’année 2025 marque une étape cruciale dans le développement des nouvelles autoroutes. Les travaux avancent à grands pas et les progrès réalisés sont impressionnants. Cet article vous propose de faire un point sur l’évolution de ces chantiers d’envergure, qui façonnent le paysage routier de demain. De la conception à la réalisation, découvrez comment ces projets ambitieux prennent forme, grâce à des technologies de pointe et des méthodes de construction innovantes.

Restez connecté pour en savoir plus sur l’avancement des travaux et les perspectives d’avenir de ces nouvelles autoroutes.

Avancement des travaux sur les nouvelles voies express au Maroc

Le Maroc est actuellement en pleine effervescence de construction avec près de 300 kilomètres de voies express en cours d’élaboration. En plus de cela, environ 900 kilomètres supplémentaires sont prévus dans le cadre de divers projets de développement régional. Parmi ces projets majeurs, on retrouve la voie express reliant Tiznit à Dakhla, celle reliant Fès à Taounate via la route nationale n°8, et la liaison avec le port de Nador West Med.

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a également souligné l’avancement des travaux d’élargissement de la route régionale n°710 reliant Khénifra à Boujaad, ainsi que la réalisation accélérée de l’autoroute Guercif-Nador.

Projets futurs pour l’expansion des voies express au Maroc

Le développement des infrastructures routières au Maroc ne s’arrête pas là. En effet, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé la programmation de près de 900 kilomètres supplémentaires de voies express. Parmi les projets phares, on note la voie express Tétouan–Chefchaouen via la route nationale n°2, la rocade nord-est d’Agadir, l’autoroute urbaine d’Agadir, ainsi que l’élargissement à trois voies de la route nationale n°6 entre Dar Sekka et Sidi Allal El Bahraoui.

Le projet de voie express Sidi Yahya–Sidi Kacem via la route nationale n°4 est également prévu. Ces initiatives visent à améliorer la connectivité du pays et à soutenir son développement économique.

Focus sur l’autoroute Guercif-Nador et autres projets d’expansion

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau met un point d’honneur à la réalisation rapide de l’autoroute Guercif-Nador, longue de 104 kilomètres. Ce projet, d’un coût estimé à 7,9 milliards de dirhams, vise à connecter le port de Nador West Med au réseau national des autoroutes.

Par ailleurs, les travaux avancent également sur l’autoroute Tit Mellil–Berrechid (30 km) et celle reliant Rabat à Casablanca (59 km), gérées par la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). Ces initiatives s’inscrivent dans une volonté d’améliorer la fluidité du trafic et de soutenir le développement économique du pays.