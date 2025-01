Projet Algéro-Italien : transformer l’agriculture à El Menia grâce à la culture de canne à sucre

Découvrez comment un projet Algéro-Italien vise à révolutionner l’agriculture dans la région d’El Menia en Algérie, grâce à la culture de la canne à sucre. Cette initiative ambitieuse promet non seulement de stimuler l’économie locale, mais aussi de contribuer à la durabilité environnementale. Plongez-vous dans cet article pour comprendre les tenants et aboutissants de ce projet novateur qui pourrait bien changer le visage de l’agriculture algérienne. Restez avec nous pour découvrir comment la collaboration internationale peut conduire à des solutions agricoles durables et rentables.

Projet agricole Algéro-Italien à El Menia : une initiative prometteuse

Un projet agricole d’ampleur internationale est en préparation dans la wilaya d’El Menia, en Algérie. Ce projet, fruit d’une collaboration entre l’Algérie et l’Italie, se concentrera sur la culture de la canne à sucre et d’autres céréales stratégiques sur un terrain de 50 000 hectares. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement algérien pour diversifier l’économie nationale et réduire la dépendance aux importations agricoles. En plus de son importance agricole, ce projet devrait avoir des retombées économiques et sociales significatives pour la région d’El Menia.

El Menia : une région aux ressources naturelles propices à l’agriculture

La zone de Hassi El Gara, au sud de la wilaya d’El Menia, a été choisie pour ce projet en raison de ses atouts naturels. La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya a mis en avant les ressources disponibles dans cette région, notamment une abondance en eaux souterraines douces et une terre fertile, idéales pour la culture de la canne à sucre et d’autres céréales stratégiques. Ces éléments ont particulièrement séduit les investisseurs italiens, convaincus du potentiel agricole de la région.

Impact économique et social du projet agricole à El Menia

Ce projet agricole d’envergure internationale devrait générer des bénéfices économiques et sociaux importants pour la région d’El Menia. Il est prévu qu’il crée de nombreux emplois, tant directs qu’indirects, tout en stimulant le développement des infrastructures locales. De plus, la production envisagée de canne à sucre et de céréales stratégiques pourrait non seulement répondre aux besoins croissants du marché algérien, mais aussi ouvrir des opportunités d’exportation, renforçant ainsi l’économie locale.