Projet de loi ARP : bouleversement imminent des contrats de travail et de la sous-traitance, voici ce qui va changer

Le paysage du travail et de la sous-traitance est sur le point de connaître une transformation majeure avec le projet de loi ARP. Cette réforme, qui suscite déjà de nombreux débats, promet d’apporter des changements significatifs dans les contrats de travail et les relations entre entreprises et sous-traitants. Quels sont les enjeux de cette loi ? Comment va-t-elle impacter les travailleurs et les entreprises ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, afin de vous aider à mieux comprendre et anticiper ces évolutions.

Projet de loi sur les contrats de travail et la sous-traitance : Séance plénière à l’ARP

Une séance plénière cruciale se tiendra demain mardi à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), au palais du Bardo, dès 10h00. L’ordre du jour sera centré sur l’examen d’un projet de loi essentiel relatif aux contrats de travail et à la sous-traitance. Ce texte législatif, initié par la Présidence de la République, a été présenté le 14 mars 2025 et transmis à la commission compétente le 18 mars.

Cette dernière a organisé six réunions pour débattre du projet, en présence du ministre des Affaires sociales, de représentants gouvernementaux, de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), ainsi que de divers experts en droit du travail.

Examen approfondi du projet de loi par la commission compétente

Contribution des différents acteurs à l’élaboration du projet de loi

