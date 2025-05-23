Projet d’usine Hyundai en Algérie : Avancée majeure vers la réalisation pour 2025

L’industrie automobile algérienne est sur le point de connaître une transformation majeure avec l’arrivée d’un nouveau joueur de poids : Hyundai. Le géant coréen a en effet annoncé son intention d’implanter une usine sur le sol algérien, un projet ambitieux qui pourrait bien changer la donne dans le secteur. Alors que les préparatifs sont en cours pour concrétiser ce projet d’envergure, nous vous proposons de faire le point sur les avancées et les perspectives qu’il offre.

Restez connectés pour découvrir comment cette initiative pourrait redessiner le paysage industriel algérien.

Renforcement des liens économiques entre l’Algérie et Oman pour le développement de l’industrie automobile

Le ministre algérien de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a accueilli une délégation omanaise de la SARL Hyundai Motors Manufacturing Algeria, marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération économique et le développement de l’industrie automobile en Algérie. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des directives du président Abdelmadjid Tebboune et de la mise en œuvre des accords conclus avec le sultan d’Oman.

Les discussions ont permis d’établir une feuille de route commune pour la construction d’une usine Hyundai en Algérie, répondant aux attentes des citoyens algériens et aux directives des autorités supérieures visant à développer l’industrie mécanique et à renforcer les investissements issus du partenariat industriel algéro-omanais.

Obtention de l’agrément initial pour la fabrication de véhicules Hyundai en Algérie

La délégation omanaise a obtenu l’agrément initial pour la production de véhicules Hyundai en Algérie, une avancée majeure dans la réalisation de ce projet structurant. Cette autorisation fait suite à celle accordée en mars, conformément au décret exécutif n°22-384 régissant l’activité de fabrication de véhicules.

Le premier véhicule Hyundai assemblé en Algérie devrait sortir des chaînes de production fin 2026, selon Al Mukhaini Bahouan Selman Saad Souhail, représentant du groupe omanais. L’usine Hyundai, qui représente un investissement de 400 millions de dollars, ne se limitera pas à la production automobile mais développera également un pôle industriel accompagnateur.

Modèles de véhicules et transfert de technologie : les ambitions de Hyundai en Algérie

Le groupe omanais Saud Bahwan envisage de démarrer la production avec un SUV économique et un utilitaire. D’ici 2027, une berline low-cost et un autre utilitaire viendront enrichir l’offre. En 2028, un véhicule électrique et une citadine abordable seront ajoutés à la gamme, soutenant ainsi la transition énergétique du pays. Par ailleurs, Hyundai prévoit un transfert de technologie et l’intégration des fabricants algériens aux marchés régionaux et internationaux.

Cette stratégie vise à renforcer les opportunités d’exportation et à positionner l’Algérie sur la carte de l’industrie automobile mondiale. Le dossier est actuellement examiné par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement qui devra prochainement se prononcer sur le choix du terrain pour la future usine.