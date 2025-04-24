Projet Gazoduc Nigeria-Maroc : Découvrez les avancées récentes et leurs implications pour 2025

Le projet Gazoduc Nigeria-Maroc, une initiative ambitieuse qui vise à renforcer la coopération énergétique entre les deux pays, a connu des avancées significatives. Cette infrastructure majeure promet de transformer le paysage énergétique de l’Afrique de l’Ouest et du Nord. Alors que nous sommes en 2025, il est temps de faire le point sur les progrès réalisés et d’explorer les implications potentielles de ce projet pour l’avenir.

Restez avec nous pour découvrir les dernières nouvelles concernant ce projet d’envergure et comprendre comment il pourrait redéfinir les dynamiques énergétiques régionales.

Le Maroc lance un appel à manifestation d’intérêt pour le réseau gazier national

Le département de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc, dirigé par Leila Benali, s’active pour lancer un appel à manifestation d’intérêt relatif au réseau gazier national. L’objectif est de connecter la ville de Dakhla au Gazoduc africain atlantique (Nigeria-Maroc).

Les travaux pour la première phase du projet, qui comprend l’axe Sénégal-Mauritanie-Maroc, sont en cours et ont déjà réalisé des avancées notables, notamment l’achèvement des études de faisabilité et d’ingénierie.

Progrès significatifs dans le développement du Gazoduc africain atlantique

Le projet du Gazoduc africain atlantique, anciennement connu sous le nom de Gazoduc Nigeria-Maroc, a franchi des étapes cruciales. Les études de faisabilité et d’ingénierie ont été achevées avec succès, tandis que les études sur le terrain et l’évaluation de l’impact environnemental et social se poursuivent.

Ce projet stratégique est un moteur potentiel pour stimuler le développement économique et industriel. Il positionne également le Maroc comme le seul corridor énergétique reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique, créant ainsi des opportunités d’emploi et facilitant l’accès au réseau électrique.

Caractéristiques techniques et vision royale du projet gazoduc

Le Gazoduc africain atlantique, s’étendant sur plus de 6.800 kilomètres, aura une capacité de transport de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Le coût total du projet est estimé à 25 milliards de dollars. Il prépare également la région à l’économie de l’hydrogène vert.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans la Vision Royale du Maroc, visant à renforcer l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique et à favoriser l’intégration économique. Il symbolise la volonté forte du Maroc de jouer un rôle clé dans le développement énergétique de la région.