Projet innovant à Alger : Un hôtel de thalassothérapie signe un avenant à Staoueli, une première en 2025!

L’innovation fait son chemin à Alger avec l’annonce d’un projet hôtelier unique en son genre. En effet, un établissement dédié à la thalassothérapie vient de signer un avenant à Staoueli, marquant ainsi une première dans le paysage algérien. Cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique de développement du tourisme de bien-être, promet de transformer le secteur et d’offrir de nouvelles perspectives.

Découvrez dans cet article les détails de ce projet ambitieux qui pourrait bien révolutionner l’industrie hôtelière en Algérie.

Signature d’un avenant entre l’AAPI et la SIH pour renforcer le tourisme thérapeutique

Le 30 juillet 2025, un avenant à une convention d’investissement a été signé entre l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) et la Société d’investissement hôtelière (SIH). Cette signature, qui s’est déroulée au siège de l’AAPI, a vu la présence de Omar Rekache, directeur général de l’AAPI, et Nacer Chareb, président-directeur général de la SIH.

L’avenant prévoit une extension d’une année, non renouvelable, des avantages liés à l’achèvement d’un complexe hôtelier spécialisé en thalassothérapie à Staoueli, près d’Alger. Ce projet vise à diversifier l’offre touristique locale et à générer des emplois.

Objectifs de l’AAPI : soutenir les projets d’investissement et renforcer le tourisme thérapeutique

L’avenant signé par l’AAPI et la SIH vise à prolonger pour une année supplémentaire, non renouvelable, les avantages liés au projet de complexe hôtelier. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’AAPI de soutenir les projets d’investissement sérieux et de renforcer les infrastructures touristiques thérapeutiques. Le futur complexe, spécialisé en thalassothérapie, comprendra également un parking à étages pour les clients et visiteurs.

Ce projet ambitieux devrait contribuer à enrichir l’offre touristique d’Alger et à créer des emplois directs et indirects, soulignant ainsi l’engagement de l’AAPI en faveur du développement économique et touristique du pays.

Un complexe hôtelier de thalassothérapie pour dynamiser le tourisme et l’emploi à Alger

Le projet de complexe hôtelier à Staoueli, spécialisé en thalassothérapie, est une initiative majeure pour diversifier l’offre touristique d’Alger. En plus des installations thérapeutiques, le complexe comprendra un parking à étages destiné aux clients et visiteurs, facilitant ainsi leur accès.

Ce projet ambitieux devrait avoir un impact significatif sur l’économie locale, non seulement en attirant davantage de touristes, mais aussi en créant des emplois directs et indirects. L’AAPI souligne que ce projet s’inscrit dans sa mission d’accompagner les investissements sérieux et de renforcer les infrastructures touristiques du pays.