Projet pharaonique : le Grand Stade de Tanger presque achevé, un nouveau joyau architectural

Le Grand Stade de Tanger, un projet architectural colossal, est sur le point d’être achevé. Cette réalisation pharaonique, qui a suscité l’admiration et l’étonnement du monde entier, est en passe de devenir un nouveau joyau de l’architecture moderne.

Situé au cœur de la ville marocaine de Tanger, ce stade promet d’être un véritable chef-d’œuvre, alliant innovation technologique et respect des traditions architecturales locales.

Découvrez dans cet article les dernières avancées de ce projet ambitieux qui marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’architecture sportive.

Rénovation du grand stade de Tanger : un projet d’envergure pour le football africain et mondial

Le Grand Stade de Tanger, actuellement en pleine rénovation, se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025 et le Mondial 2030 de football. Anouar Amraoui, l’architecte responsable du projet, a confirmé que les travaux devraient être achevés fin septembre prochain.

Le coût total de cette rénovation s’élève à 360 millions USD. L’objectif principal est de répondre aux normes de la FIFA, notamment grâce à une charpente mixte, moitié métallique, moitié câble, qui est la deuxième plus grande du genre au monde après celle du Maracana au Brésil.

Caractéristiques techniques et architecturales du stade rénové

Le stade réaménagé, doté d’une capacité de 75 000 places, se distingue par son architecture innovante et sa fonctionnalité. Les espaces intérieurs ont été entièrement refaits pour répondre aux normes FIFA, avec un terrain de dimensions 105 x 68 mètres et une pelouse naturelle.

La piste d’athlétisme a été supprimée pour rapprocher les tribunes du terrain, améliorant ainsi l’ambiance. Une nouvelle toiture monumentale est en cours d’installation pour protéger tous les spectateurs.

La rénovation du stade de Tanger : un atout majeur pour l’infrastructure sportive marocaine

Omar Khyari, conseiller du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a mis en avant l’importance de cette rénovation pour le paysage sportif marocain. Le Grand Stade de Tanger, une fois rénové, apportera indéniablement une plus-value à l’infrastructure sportive nationale, se positionnant parmi les plus grands stades du Royaume.

En outre, ce projet s’inscrit dans la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec une connexion prévue à une infrastructure connexe. L’esthétique et la fonctionnalité sont au cœur du projet architectural, afin de répondre aux exigences des grands événements internationaux, faisant du stade un véritable joyau du football continental et mondial.