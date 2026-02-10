Prolongation exceptionnelle pour la vérification des inscriptions aux examens du BEM et du Bac, samedi prochain est le dernier délai.

Le ministère de l’Education nationale a annoncé la prolongation du délai de vérification des données pour les candidats au BEM (Brevet d’enseignement moyen) et au Baccalauréat 2026.

Cette mesure vise à offrir une nouvelle opportunité aux candidats qui n’ont pas encore effectué cette démarche cruciale.

Prolongation inédite pour la vérification des inscriptions aux examens du BEM et du Bac

Une prolongation exceptionnelle a été accordée pour la vérification des données des candidats inscrits aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat pour la session 2026.

Cette décision, annoncée par le ministère de l’Education nationale, permettra aux candidats de vérifier leurs informations jusqu’à samedi prochain.

Cette mesure vise à offrir une nouvelle opportunité à ceux qui n’ont pas encore procédé à cette vérification.

Le processus se déroule via les liens habituels fournis par le ministère, assurant ainsi une transition en douceur pour tous les candidats concernés.

Comment procéder à la vérification de vos données ?

Pour effectuer cette vérification, les candidats doivent se rendre sur les sites dédiés. Pour le BEM, il s’agit du lien https://bem.onec.dz et pour le Baccalauréat, c’est https://bac.onec.dz. Ces plateformes permettent une vérification rapide et efficace des informations.

En outre, les candidats scolarisés peuvent également utiliser la plateforme numérique du ministère de l’Education nationale.

Cette dernière offre un espace dédié aux parents pour faciliter le suivi et la vérification des données relatives à leurs enfants.

Que faire en cas d’erreur dans vos informations ?

Si vous constatez une erreur dans vos informations, la démarche à suivre diffère selon votre statut. Pour les candidats scolarisés, il est impératif d’informer les directeurs de leurs établissements scolaires avant le 15 février.

Les candidats libres, quant à eux, doivent signaler l’erreur à la direction de l’éducation ou au centre de wilaya de l’enseignement et de la formation à distance dont ils dépendent.

Si l’erreur concerne le nombre de candidatures déclarées ou l’obtention du Baccalauréat, le paiement doit être effectué via la plateforme de e-paiement epay.education.dz, au plus tard le 15 février 2026.