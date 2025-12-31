Prolongation exceptionnelle pour les voyages en Algérie avec un passeport expiré jusqu’à fin 2026

Le gouvernement algérien a récemment prolongé une mesure dérogatoire pour faciliter les voyages de ses ressortissants binationaux.

Cette décision, prise par le Chef de l’Etat, permet l’entrée sur le territoire national avec des documents algériens expirés jusqu’au 31 décembre 2026. Une facilitation qui concerne spécifiquement les citoyens algériens résidant à l’étranger et détenteurs d’un passeport étranger valide.

Une mesure dérogatoire prolongée pour faciliter les voyages des binationaux algériens

Le gouvernement algérien a récemment étendu une mesure exceptionnelle visant à simplifier les déplacements de ses citoyens binationaux.

Cette décision, prise par le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, permet aux ressortissants d’entrer sur le territoire national avec des documents algériens expirés.

Cette mesure, initialement temporaire, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, soulignant l’engagement continu du gouvernement à répondre aux préoccupations de la communauté nationale résidant à l’étranger.

Annoncée officiellement le 29 décembre 2025, cette extension a été confirmée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure facilitante en vigueur, accordée à titre exceptionnel et dérogatoire, apportant ainsi une clarification quant à son application au-delà de l’année 2025.

Documents requis pour bénéficier de la facilitation

Pour profiter de cette mesure, les Algériens binationaux doivent présenter un passeport étranger valide et soit un passeport algérien biométrique, soit une CNIBE algérienne, même expirés. Ces documents sont essentiels pour entrer et sortir du territoire national.

Il est crucial de noter que les voyageurs doivent utiliser les mêmes documents lors de leur entrée et sortie du pays. Cette exigence garantit une cohérence dans l’application de cette facilitation exceptionnelle.

Qui peut profiter de cette mesure exceptionnelle ?

Cette mesure exceptionnelle s’adresse spécifiquement aux citoyens algériens résidant à l’étranger et détenant un passeport étranger valide.

Elle leur offre la possibilité d’entrer et de sortir du territoire national sans avoir à obtenir préalablement un visa algérien.

De plus, les enfants mineurs de 15 ans ou moins, sans documents biométriques algériens, sont également concernés par cette disposition, à condition qu’ils voyagent avec leurs parents dans le cadre de cette procédure dérogatoire. Ils sont ainsi exemptés de l’obligation d’obtenir un visa.