Promotion estivale exceptionnelle : Algérie Ferries dévoile ses tarifs réduits pour des traversées inoubliables

Préparez-vous à vivre une expérience de voyage inoubliable avec Algérie Ferries. L’été 2025 s’annonce exceptionnel grâce à des tarifs réduits sur les traversées maritimes. Que vous soyez un habitué des voyages en mer ou que vous souhaitiez tenter l’aventure pour la première fois, cette promotion estivale est une occasion à ne pas manquer. Embarquez pour une aventure unique et découvrez le plaisir d’une traversée en ferry tout en profitant de tarifs avantageux.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette offre exceptionnelle qui promet de rendre votre été 2025 inoubliable.

Algérie Ferries lance les réservations estivales avec une offre spéciale pour l’Espagne

Algérie Ferries a récemment ouvert les réservations pour la saison estivale 2025, proposant une offre promotionnelle pour les voyageurs se rendant en Algérie depuis l’Espagne. Les traversées concernées par cette offre sont celles reliant Alicante à Alger et Oran. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’expansion du programme de traversées de la compagnie, qui avait déjà lancé les ventes sur les lignes France-Algérie en mars 2025.

L’objectif est de faciliter les déplacements des ressortissants algériens vivant en Europe et de répondre à la demande croissante pendant la période estivale.

Programme de traversées et offre « Bahya » : détails et tarifs

Le programme estival prévoit deux départs d’Alicante vers Alger en juin, quatre en juillet et août, et deux en septembre. Pour la liaison Alicante-Oran, huit départs sont programmés en juin et juillet, douze en août et dix en septembre. Les réservations peuvent être effectuées sur le site officiel de la compagnie. Parallèlement, Algérie Ferries propose l’offre spéciale « Bahya », avec des tarifs attractifs pour les traversées estivales, incluant repas et services hôteliers à bord.

Par exemple, un aller-retour Alicante-Oran pour une personne avec véhicule et place assise est proposé à 1120 euros. Pour une famille de deux adultes et deux enfants voyageant avec une voiture et une cabine privée, le tarif s’élève à 2630 euros.

Une stratégie offensive pour anticiper la demande estivale

Algérie Ferries déploie une stratégie proactive pour l’été 2025, visant à offrir plus de choix aux voyageurs tout en adaptant son offre aux exigences opérationnelles de la saison estivale. L’ouverture précoce des réservations et le lancement d’une promotion ciblée sont les piliers de cette approche offensive.

En anticipant la demande estivale, la compagnie maritime espère attirer un nombre accru de voyageurs, notamment parmi les ressortissants algériens résidant en Europe. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’expérience client tout en optimisant la gestion des flux de passagers durant la haute saison.