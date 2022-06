Publicité mensongère : l’Algérienne Yasmine Belkacem, Malak prend la parole et soutient sa sœur

De nombreuses personnes se sentent mal dans leurs peaux, voulant ainsi changer physiquement. En effet, l’obésité, comme tout autre trait physique, constitue un complexe majeur pour certains, cela à cause des critères de beauté inculqués par les influenceurs et par la société elle-même. Cependant, même après de longues séances à la salle de sport, nombreux sont ceux qui n’arrivent pas à perdre du poids, ainsi font appel à la chirurgie.

Tel a été le cas de Soumia Khabzagua, qui a été influencée par une célébrité algérienne, Yasmine Belkacem. Effectivement, en promouvant les services chirurgicaux d’International Clinics, l’influenceuse d’origine algérienne a avoué avoir subi de la chirurgie afin de perdre du poids. En suivant ces conseils, Soumia Khabzagua s’est exposée à un danger qui a failli lui coûter la vie.

Yasmine Belkacem : au centre d’un énorme scandale

En effet, l’artiste d’origine algérienne a promu un hôpital privé turc, l’International Clinics, où elle avoue avoir subi une sleeve gastroplastie. Pour information, la sleeve gastrique est une opération chirurgicale qui consiste à réduire le volume et/ou la taille de l’estomac. Il s’agit d’une technique généralement utilisée pour lutter contre l’obésité.

Soumia Khabzagua a suivi les traces de la star algérienne, et a également subi l’opération chirurgicale. Malheureusement, cela ne s’est pas passée comme prévu car Soumia a eu une hémorragie interne, mettant sa personne entre la vie et la mort et la plongeant dans le coma durant des semaines. Cette dernière a crié scandale et a accusé Yasmine Belkacem d’avoir effectué une publicité mensongère.

Les réponses de Yasmine et de Malak Belkacem face aux critiques

Face à la situation, de vives critiques à l’encontre de Yasmine, celle-ci s’est exprimée sur Instagram en disant qu’elle était de bonne foi, et que la promotion qu’elle a fait partait d’une bonne intention, ne voulant mettre personne en danger.

Sa petite sœur, Malak Belkacem, a également remarqué les critiques, en la défendant. Celle-ci s’est principalement appuyée sur les retours et témoignages des personnes ayant déjà subi cette opération. Elle a également avoué avoir pratiqué la sleeve gastrique dans le même établissement, et elle n’a eu aucune difficulté durant et après l’opération, tout comme 150 autres personnes d’ailleurs.