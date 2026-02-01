Qatar Airways lance une offre spéciale Ramadan pour les voyageurs algériens

Qatar Airways lance une offre spéciale pour le Ramadan, avec des réductions allant jusqu’à 20% sur les billets d’avion pour les voyageurs partant de l’Algérie.

Cette promotion limitée dans le temps permet de planifier un voyage à l’avance et de bénéficier de tarifs avantageux.

Offre spéciale Ramadan de Qatar Airways pour les Algériens

Qatar Airways a récemment dévoilé une offre spéciale à l’occasion du Ramadan, destinée exclusivement aux voyageurs algériens. Cette promotion attrayante propose des réductions allant jusqu’à 20% sur les billets d’avion.



Les réservations peuvent être effectuées entre le 28 janvier et le 29 février 2026, pour des voyages prévus jusqu’à la fin de l’année 2026.

Cette offre limitée dans le temps offre une grande flexibilité aux voyageurs, qu’ils envisagent un voyage estival, des vacances de fin d’année ou même un déplacement à plus long terme.

Cependant, il est recommandé de réserver rapidement pour profiter des meilleures offres disponibles.

Des réductions alléchantes jusqu’à 20% : comment en profiter ?

Pour bénéficier de ces réductions attrayantes, il suffit de réserver vos billets entre le 28 janvier et le 29 février 2026.

Ces billets réservés durant cette période peuvent être utilisés pour des voyages prévus du 28 janvier au 31 décembre 2026.

Ainsi, que vous planifiez un voyage d’été, des vacances de fin d’année ou même un déplacement à plus long terme, cette offre est faite pour vous.

Mais attention, cette offre est limitée dans le temps ! Il est donc conseillé de faire votre réservation le plus tôt possible pour garantir les meilleures offres disponibles. Ne manquez pas cette occasion unique de voyager à des tarifs réduits avec Qatar Airways.

Attention aux restrictions et conditions de l’offre !

L’offre est spécifiquement réservée aux billets aller-retour, avec obligation d’achat immédiat. Des restrictions peuvent s’appliquer selon la classe de réservation et les dates de départ choisies.

Les billets obtenus ne sont ni endossables ni transférables. Une annulation moins de trois heures avant le départ est considérée comme un « no-show », entraînant la perte du billet sans possibilité de remboursement.

Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés lors des départs pendant les week-ends ou d’autres périodes de forte affluence.