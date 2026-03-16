Qatar Airways ouvre de nouvelles perspectives avec des vols spéciaux en direction de l’Algérie

Qatar Airways relance partiellement ses opérations avec des vols spéciaux entre Doha et Alger à partir du 15 mars 2026.

Destinés aux passagers touchés par les perturbations récentes, ces vols sont soumis à une autorisation temporaire de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar. Un calendrier précis et des tarifs variant entre 800 et 1 078 euros ont été communiqués.

Qatar Airways reprend partiellement ses opérations avec des vols spéciaux vers l’Algérie

À partir du 15 mars 2026, Qatar Airways a initié une série de vols spéciaux entre Doha et Alger. Cette initiative marque une reprise partielle des opérations de la compagnie, suite à une autorisation temporaire accordée par l’Autorité de l’aviation civile du Qatar.

Qatar Airways prévoit de nouveaux vols spéciaux#QatarAirways prévoit de nouveaux vols spéciaux pour transporter les passagers bloqués. Ces vols sont soumis à l’approbation des autorités réglementaires et dépendent de l’évolution de la situation aérienne. Des départs de #Doha… pic.twitter.com/3K3zlB5gHg — Gate7 (@Gate7aviation) March 12, 2026



Il est important de noter que ces vols ne symbolisent pas un retour complet au programme commercial régulier de la compagnie.

Ces vols ont pour objectif d’assister les passagers affectés par les perturbations récentes, en leur permettant d’atteindre leurs destinations.

Seuls les voyageurs munis d’un billet confirmé et valide sont autorisés à se présenter à l’aéroport pour ces vols spéciaux.

Qui peut bénéficier de ces vols spéciaux ?

Seuls les voyageurs en possession d’un billet confirmé et valide peuvent profiter de ces vols spéciaux.

Il est donc essentiel pour les passagers de vérifier la validité de leur billet avant de se rendre à l’aéroport.

Qatar Airways a également partagé un calendrier détaillé des vols entre Doha et Alger du 15 au 18 mars.

Les tarifs proposés varient entre environ 800 euros et 1 078 euros, offrant ainsi différentes options aux voyageurs.

Un programme de vols étendu pour répondre aux besoins des voyageurs

Le programme temporaire de Qatar Airways ne se limite pas à la liaison Doha-Alger. Il comprend également des départs de Doha vers plusieurs grandes villes internationales, ainsi que des arrivées à Doha depuis diverses destinations. Les vols retour de l’Algérie vers Doha sont aussi inclus dans ce programme.

De plus, des vols point-à-point ont été organisés pour certains voyageurs, qui sont contactés directement par la compagnie.

Les horaires et tarifs sont disponibles sur le site officiel de Qatar Airways et son application mobile, ainsi que via les agences de voyages partenaires.

Parmi les destinations internationales depuis Doha du 15 au 18 mars figurent Istanbul, Dhaka, Kuala Lumpur, Bangkok, Delhi, Melbourne, New York, Jeddah, Cairo, Madrid, Hong Kong, London, Casablanca, Paris et Islamabad.