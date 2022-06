Quand aura lieu l’Aïd al-Adha 2022 ? La date est déjà connue

Comme les chrétiens, les musulmans célèbrent aussi chaque année un évènement important dans le cadre de la fête du Ramadan. Il s’agit de l’Aïd al-Adha qui est fêté dans le monde entier. Les détails sur cette grande fête.

Qu’est-ce que l’Aïd al-Adha ?

Inscrit dans la tradition prophétique musulmane, l’Aïd al-Adha ou l’Aïd El Kebir est un évènement festif de l’islam ou la Fête du Sacrifice honorée par l’ensemble de la communauté musulmane. C’est la fin du hajj et l’obédience d’Ibrahim à Dieu.

Quelles sont les traditions liées à l’Aïd al-Adha ?

L’Aïd al-Adha est marqué par un rituel sacré accompagné d’une série de prières et de sacrifice. Comme chaque année, tous les musulmans sont soumis à le respecter.

Le pèlerinage à La Mecque ou le Hajj fait partie de ces rituels. En effet, la prière est l’un des principes fondamentaux de toute festivité musulmane. Ainsi, la célébration de l’Aïd-el-Kébir s’initie toujours par une séance de prière. Le mieux est d’effectuer un pèlerinage à La Mecque si les croyants ont des moyens financiers, matériels et une capacité physique. Notez que le pèlerinage constitue l’un des cinq piliers de l’islam et doit s’effectuer à La Mecque puisque c’est la ville la plus sainte de l’islam (ville natale de Mahomet).

Le sacrifice d’un animal est un autre rituel lié à l’Aïd-al-Adha. Selon les textes islamiques canoniques, le sacrifice doit être réalisé en bonne et due forme pour célébrer une grande fête, y compris l’Aïd-el-Kébir. Ce rituel est soumis à des conditions. Il faut d’abord acheter la bête dont le mouton est le plus approprié. Il faut ensuite prononcer quelques prières et bénédictions avant de faire le sacrifice.

La date de l’Aïd al-Adha cette année

Comme chaque année, cette grande fête musulmane est célébrée pendant l’été et au lendemain du pèlerinage des musulmans à la Mecque sur le Mont Araf. Normalement, elle se déroule 10 jours après le Dhou al-hijja 1443 qui aura lieu le 30 juin 2022. L’Aïd al-Adha sera alors célébré en mois de juillet sur 4 jours successifs, notamment le 9 juillet. Généralement, la détermination de la date de cet évènement se fait en fonction des phases de la lune, plus précisément en phase de pleine lune.