Quand Bab El Oued, un des quartiers historique d’Alger, a sombré en 2001 : retour sur la catastrophe du 10 novembre qui a bouleversé des centaines de familles

Le 10 novembre 2001 reste l’une des dates les plus traumatisantes pour la ville d’Alger. Ce jour-là, des pluies d’une violence exceptionnelle s’abattent sur la capitale, transformant Bab El Oued en un véritable champ de ruines.

781 Vies perdues Un nombre de victimes qui illustre la brutalité et la soudaineté du déluge survenu à Bab El Oued.

En quelques heures seulement, la météo se déchaîne, prenant de court les habitants et les autorités.

Ce qui devait être un épisode pluvieux devient un désastre national, laissant derrière lui un bilan humain dévastateur et un quartier meurtri. Plus de vingt ans après, la tragédie continue de hanter la mémoire collective.

Une journée de chaos qui marque durablement la mémoire collective

Le 10 novembre 2001, Alger se réveille sous un ciel d’encre. En quelques heures, les pluies, d’une intensité exceptionnelle, transforment plusieurs quartiers en torrents impétueux.

Bab El Oued, adossé aux pentes abruptes qui surplombent la baie d’Alger, se retrouve au cœur d’un phénomène météo d’une rare violence.

Tout s’est passé tellement vite. Les rues n’étaient plus des rues, mais des torrents. On ne comprenait pas comment l’eau pouvait monter aussi vite, on essayait juste de sauver ceux qu’on pouvait.

Mourad, 42 ans, commerçant

L’Oued Korich déborde, emportant tout sur son passage. Le choc est immense : environ 781 morts et 115 disparus. Un bilan que l’Algérie n’avait plus connu depuis des décennies et qui secoue profondément la capitale.

Bab El Oued submergé : immeubles effondrés, rues englouties, habitants pris au piège

Les pluies diluviennes tombent sans répit, saturant les sols et submergeant les infrastructures. Dans ce quartier populaire, les rues étroites deviennent des couloirs où la boue et les débris s’engouffrent avec une puissance incontrôlable.

De nombreux immeubles s’effondrent, certains engloutis en quelques minutes. Des habitations entières disparaissent, ensevelies sous les coulées torrentielles.

Les sauveteurs, dépassés, luttent au milieu d’un chaos indescriptible. Routes coupées, électricité instable, communications perturbées : tout complique l’accès aux zones sinistrées.

Les habitants tentent de s’entraider, parfois à mains nues, pour dégager les victimes des gravats. Des scènes poignantes témoignent de l’ampleur du drame humain qui se joue.

Un événement tragique qui révèle la vulnérabilité urbaine face aux aléas climatiques

La catastrophe met en lumière l’exposition de la capitale aux risques hydrologiques, aggravés par l’urbanisation rapide et parfois mal maîtrisée.

Les quartiers construits sur des terrains instables, la saturation des canaux d’évacuation et l’enchevêtrement des habitations ont amplifié la violence de la crue.

Cet événement marque aussi un tournant dans la manière d’aborder la prévention en Algérie. Il rappelle la nécessité de repenser la gestion des zones à risque, de renforcer les infrastructures et d’améliorer les systèmes d’alerte.

Plus de vingt ans après, Bab El Oued garde encore les traces visibles et émotionnelles de cette journée tragique, devenue un symbole de résilience pour les habitants et d’alerte pour les urbanistes.