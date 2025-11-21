Quand la panique prend le dessus, comment reconnaître les signes et adopter la bonne attitude ?

Découvrez les mécanismes complexes des crises de panique, ces épisodes de peur intense qui surgissent soudainement et déclenchent une cascade de symptômes physiques.

Apprenez à distinguer l’attaque de panique isolée du trouble panique récurrent, et explorez les facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux qui peuvent faciliter leur apparition.

Comprendre la crise de panique : une peur intense et incontrôlable

Une crise de panique est un épisode de peur extrême qui surgit sans préavis, atteignant son apogée en quelques minutes.

Elle se caractérise par une sensation d’effroi intense, une impression de mort imminente ou une perte totale de contrôle, même en l’absence de danger réel.

Cette réaction dépasse largement le cadre du stress ordinaire ; elle est le résultat d’un déclenchement soudain et inapproprié du système d’alarme du corps.

Le cerveau envoie un faux signal de danger qui provoque une série de symptômes physiques alarmants : palpitations cardiaques intenses, sensation d’étouffement, douleur thoracique, vertiges et tremblements.

quelques minutes suffisent La crise atteint généralement son niveau maximal très rapidement, renforçant la conviction d’un danger réel malgré l’absence de menace.

La personne a alors la conviction qu’elle fait une crise cardiaque ou qu’elle perd la raison.

Attaque de panique isolée ou trouble panique : quelle différence ?

Il est important de distinguer une attaque de panique isolée d’un trouble panique.

Une attaque de panique isolée est un événement unique, intense et effrayant.

En revanche, le trouble panique se caractérise par des crises récurrentes. Ces dernières sont souvent accompagnées d’une anxiété persistante concernant la possibilité de futures attaques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Audrey Bélisle, intervenante psychosociale (B.Ps.) (@belaupsycho)

Cette « peur d’avoir peur », également connue sous le nom d’anxiété anticipatoire, peut conduire l’individu à éviter certaines situations par crainte de déclencher une crise.

Après plusieurs attaques successives, j’ai commencé à redouter chaque déplacement. J’évitais les transports bondés de peur qu’une nouvelle crise surgisse sans prévenir. Ça m’a isolée sans que je m’en rende compte.

Sonia, 29 ans, graphiste

Cette évitement peut avoir un impact significatif sur la vie sociale et professionnelle de la personne.

Les causes complexes des crises de panique

Les crises de panique résultent d’une interaction complexe entre facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux.

Sur le plan biologique, une prédisposition génétique peut rendre le système nerveux plus réactif.

Des déséquilibres dans les neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la noradrénaline, ainsi qu’une hypersensibilité du « centre de la peur » du cerveau, peuvent abaisser le seuil de déclenchement de l’alarme.

3 types de facteurs Les crises peuvent émerger à la croisée d’éléments biologiques, psychologiques et environnementaux, qui se renforcent mutuellement.

Les facteurs psychologiques, tels qu’un stress intense, un deuil, un traumatisme ou un épuisement professionnel, peuvent également fragiliser l’individu.

La première fois, j’ai cru que mon cœur lâchait. J’étais persuadé d’être en danger alors que tout allait bien autour de moi. Comprendre que mon esprit déclenchait un faux signal m’a aidé à reprendre un peu de contrôle.

Amir, 38 ans, professeur de lycée

Enfin, la consommation de stimulants, le manque de sommeil ou l’abus d’alcool peuvent agir comme des facilitateurs, augmentant la probabilité de survenue d’une crise de panique.