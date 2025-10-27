Quand les étudiants de Paris se sont levés le 27 octobre 1960 pour l’Algérie et la fin de la guerre coloniale

Le 27 octobre 1960 marque une journée mémorable dans l’histoire algérienne.

Ce jour-là, des étudiants algériens et français ont investi les rues de Paris pour protester contre la guerre d’Algérie, affirmant leur soutien à l’indépendance et dénonçant la répression coloniale.

Une mobilisation qui résonne encore aujourd’hui dans la mémoire collective.

Une manifestation historique sous haute tension

Dans le contexte de la guerre d’Algérie (1954-1962), la société française est profondément divisée.

Cette période a profondément divisé la société française et marqué durablement les mémoires, notamment chez les jeunes engagés dans le mouvement étudiant. Historien, 48 ans

La présence massive de troupes et la répression brutale des mouvements indépendantistes alimentent les tensions. Face à cette situation, de jeunes étudiants algériens et français décident d’agir.

Le 27 octobre 1960, plusieurs centaines d’étudiants se rassemblent à Paris. Leurs slogans réclament la fin de la guerre et la reconnaissance des droits du peuple algérien.

Selon certains témoignages, la manifestation est marquée par un calme étonnant malgré la forte présence policière, un fait peu connu qui démontre l’organisation et la discipline des jeunes manifestants.

Une mobilisation qui dépasse les frontières

Cet événement illustre la solidarité internationale et le rôle crucial des étudiants dans les mouvements de décolonisation.

Il met également en lumière les divisions au sein de la société française, où une partie de la population soutenait encore la colonisation, tandis qu’une autre militait pour la paix et l’autodétermination de l’Algérie.

Faits méconnus :

Certains manifestants utilisaient des tracts multilingues (français et arabe) pour sensibiliser les passants étrangers.

La manifestation a inspiré plusieurs rassemblements étudiants en Europe et en Afrique du Nord dans les semaines suivantes.

Des échos dans l’actualité contemporaine

La mémoire de cette journée reste vivante.

Mon père me racontait comment cette journée a marqué sa jeunesse. Même face aux forces de l’ordre, il se sentait fier de défendre la liberté et la justice. C’est une leçon que j’essaie de transmettre à mes élèves. Anaïs, 32 ans, enseignante et fille d’un manifestant

Récemment, deux événements ont rappelé son importance :

27 octobre 2024 : diffusion de la série documentaire « C’était la guerre d’Algérie » de Georges-Marc Benamou sur France 5, retraçant les moments clés du conflit.

diffusion de la série documentaire « C’était la guerre d’Algérie » de Georges-Marc Benamou sur France 5, retraçant les moments clés du conflit. 27 octobre 2025 : réception de moudjahidine par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelmalek Tacherift, à Alger, à l’occasion des préparatifs du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération.

Ces initiatives renforcent l’importance de se souvenir et de transmettre cette histoire aux nouvelles générations.

Cette manifestation étudiante à Paris n’était pas qu’un simple rassemblement : elle symbolise la jeunesse algérienne et française unie contre l’injustice et la colonisation.

Elle rappelle que l’engagement citoyen peut avoir un impact durable, même dans des périodes de grande tension.