Quatre ans après le 25 juillet 2021 : Bilan et perspectives pour la Tunisie

Alors que la Tunisie marque le quatrième anniversaire de l’initiative du 25 juillet 2021, il est temps d’évaluer les progrès réalisés depuis lors. Le pays s’est engagé avec détermination dans la résolution de ses problèmes, en accord avec les objectifs du projet présidentiel visant à stimuler le développement social et économique. Les responsables ont assumé leurs rôles avec diligence, écartant ceux qui ont choisi de rester en marge du processus.

Le Président Kaïs Saïed a notamment intensifié ses rencontres avec les membres du gouvernement au premier semestre 2025, afin de définir des stratégies efficaces pour une gestion publique optimale.

La mise en place de l’Etat social : un objectif central du projet présidentiel

Le Président Kaïs Saïed a fait de la création d’un Etat social le pilier central de son mandat. Pour ce faire, il a mobilisé son équipe gouvernementale dans une démarche de synchronisation et d’efficacité maximale. Des réformes majeures sont attendues, notamment celle de l’administration, qui devra s’aligner sur le rythme imposé par l’Etat.

L’objectif est clair : corriger les injustices passées et instaurer une nouvelle dynamique sociale et économique. Le respect de la souveraineté nationale et l’indépendance de la décision sont également au cœur de cette vision présidentielle, marquant ainsi un tournant historique pour la Tunisie.

Une nouvelle Tunisie : révision institutionnelle et correction des injustices

Le Président Kaïs Saïed envisage une refonte majeure du paysage institutionnel tunisien, jugé obsolète. Cette révision vise à aligner ces institutions sur les exigences de l’Etat social qu’il ambitionne de construire. Par ailleurs, le projet présidentiel s’attache à rectifier les injustices héritées des décennies précédentes, marquées par la corruption.

Le principe d’autosuffisance, l’indépendance de la décision et le respect de la souveraineté nationale sont les piliers de cette vision. Quatre ans après le 25 juillet 2021, la Tunisie semble engagée dans une dynamique de changement irréversible, signe d’un tournant historique pour le pays et son peuple.