Quatre trophées pour l’Algérie aux Digital Creator Awards 2025 à Doha, une performance remarquable qui fait parler d’elle

L’édition 2025 des Digital Creator Awards, qui s’est tenue à Doha au Qatar, a une fois de plus mis en lumière le talent et la diversité des créateurs de contenu numérique du monde arabe.

Cet événement incontournable pour les influenceurs a vu des créateurs algériens remporter quatre trophées dans différentes catégories, confirmant ainsi l’importance de ces récompenses dans le paysage numérique panarabe.

Doha, le nouveau carrefour des créateurs de contenu numérique

La ville de Doha au Qatar a été le théâtre d’un événement majeur dans l’industrie du contenu numérique en 2025.

Les Digital Creator Awards ont rassemblé les plus grands innovateurs et créateurs de contenu du monde arabe, faisant de cette cérémonie un rendez-vous incontournable pour ces influenceurs.

Ces récompenses mettent en avant les meilleurs talents dans divers domaines tels que le blogging, le vlogging, le podcasting ou encore la création de contenu sur les réseaux sociaux. Elles soulignent ainsi la richesse et la diversité du contenu numérique produit dans le monde arabe.

Les talents algériens récompensés aux Digital Creator Awards

Lors de cette cérémonie, quatre créateurs de contenu algériens ont particulièrement brillé en remportant des trophées dans différentes catégories.

Hafsa Mahiou a été honorée pour son travail dans le domaine du podcasting, recevant le prix du meilleur podcast.

KxrimLive, célèbre sur TikTok, a été récompensé dans la catégorie live pour la troisième année consécutive.

Aymen Boudraa s’est distingué dans le secteur de la technologie et de l’innovation, tandis que Brahim Baadj, connu sous le pseudonyme de Menez, a remporté le trophée dans la catégorie Tourisme.

Les Digital Creator Awards, reflet de l’influence numérique panarabe !

D’autres figures emblématiques ont également été honorées lors de cette édition. Bilal Al Haddad a reçu le trophée dans la catégorie sport, tandis qu’Abir El Saghir a été saluée pour son contenu culinaire innovant et accessible.

Ghayth Marwan a brillé dans la catégorie Divertissement et Majd Elzakout a été récompensé pour sa créativité artistique.

Ces distinctions illustrent parfaitement que les Digital Creator Awards sont le miroir de l’influence numérique panarabe.