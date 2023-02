Que sait-on des séismes en Algérie ? Le CRAAG fait le point

Récemment, un séisme de magnitude 8 a touché la Turquie et la Syrie, en causant plus de 8000 morts. L’occurrence de ce séisme a suscité des discussions sur l’exposition de l’Algérie aux dangers sismiques. L’Algérie se trouve sur une plaque tectonique au niveau du bassin méditerranéen. Cependant, sa sismicité est modérée en comparaison avec la Turquie et la Syrie.

Dans ce contexte, CRAAG ou le Centre Algérien de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique a voulu faire le point sur la situation en Algérie.

La plaque tectonique algérienne

Le Docteur Chafik Aidi, chargé du suivi de l’activité sismique au CRAAG, a expliqué les différences entre les plaques tectoniques en Turquie et en Algérie. En effet, l’Algérie présente une activité sismique moins importante même si elle a connu des séismes marquants par le passé.

C’est pourquoi le CRAAG travaille en collaboration avec les autorités compétentes pour sensibiliser la population et veiller à ce que les constructions répondent aux normes sismiques.

Des mesures pour renforcer la sécurité

Les programmes de formation et de sensibilisation pour les professionnels de la construction sont en place. Cependant, la mise en œuvre de mesures concrètes pour renforcer la sécurité des bâtiments existants est un enjeu important.

Le CRAAG considère que la poursuite de cet effort est nécessaire pour éviter des conséquences dommageables. Il est donc crucial de continuer à travailler pour améliorer la sécurité des bâtiments. Il est également important de sensibiliser la population aux actions à prendre en cas de séisme.

En somme, le CRAAG travaille pour informer la population et renforcer la sécurité des bâtiments en Algérie face aux séismes. Le centre Algérien est déterminé à poursuivre cet effort pour améliorer la sécurité des immeubles et préparer la population aux actions à prendre.