Que se passe-t-il si vous appuyez en même temps sur le frein et l’accélérateur de votre voiture ?

Les amoureux de voitures et les conducteurs habitués accordent amplement de l’importance à l’entretien de leurs véhicules. Rien ne leur échappe, ne serait-ce qu’un petit bruit venant du moteur. Le plaisir d’un voiturier demeure le plus souvent dans la performance de vitesse de son bijou. Cependant, qu’est-ce qui se produit quand le frein et l’accélérateur sont appuyés en même temps ? Ne quittez pas, nous allons vous confier la réponse !

Une habitude dangereuse

Les amateurs de vitesse pratiquent souvent cette habitude pour l’adrénaline et les courses. Cette façon de procéder est connue sous l’appellation de « Launch control ». Cela consiste à appuyer sur les pédales de frein et de l’accélérateur au même moment et puis de les enfouir aussi fort que vous le pouvez.

Une fois que ces deux options se font libérer, le véhicule entre dans une vitesse surprenante. À noter que cette action doit être pratiquée sous le mode de conduite Dynamic, Individual et Confort.

Certes, cela procure de la satisfaction et de l’amusement mais n’oubliez surtout pas les dangers qu’il pourrait produire. Cet acte peut, en effet, causer des impacts importants pour vous et pour votre voiture. Surtout quand ce dernier n’y est pas adapté ; le mieux serait de l’utiliser avec une voiture plus performante.

Une action à maîtriser avec modération

Vous devez à tout prix connaître que la répétition récente de ce mode de conduite pourrait endommager votre véhicule. Votre transmission pourrait effectivement en être affectée. Et pas que, cela risque de vous induire en accident en cas de non-ingérence.

Vous devez savoir en premier lieu si votre véhicule est adapté à ce mode et s’il ne se place pas sur une chaussée glissante. Ces deux cas sont primordiaux afin de ne pas vous mettre en danger. Sachez que cette action suscite une certaine quantité de carburant à cause de l’élévation de régime du moteur. Vous devez dire au revoir aux économies dans ce cas !

La voiture doit être en retrait avec le mode ESP ou l’Electronic stability program désactivé. Le réchauffement de votre voiture au préalable est aussi nécessaire afin d’éviter les dégâts. Les pneus, les disques de frein et les étriers en subiront les conséquences si cela n’est pas maîtrisé et vous aurez droit à une fumée considérable.