Quel avenir pour le français au Maghreb ? La France s’inquiète

A l’origine, le Maghreb fut habité par des populations berbères. D’après l’histoire, de nombreuses civilisations ont occupé le territoire successivement dans le but de le coloniser. Cependant, ces différentes conquêtes ont eu pour conséquence de créer une coprésence de plusieurs langues surtout sur le territoire algérien : l’arabe moderne, l’arabe algérien, le berbère et le français. Il faut savoir que ces langues n’ont pas le même statut au Maghreb.

En effet, l’arabe et le berbère restent les langues nationales et officielles du pays. Quant au français et aux autres dialectes, ils sont considérés comme des langues étrangères. Toutefois, selon les statistiques, on remarque que la langue française demeure le dialecte le plus répandu et le plus utilisé au Maghreb. La France a-t-elle raison de s’inquiéter ?

L’évolution de la langue française au Maghreb

Que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, la colonisation a enraciné la langue française qui y a conservé une certaine influence. On retrouve plusieurs mots d’origine française quotidiennement employés par les habitants.

Ce dialecte s’est beaucoup répandu au Maghreb par le biais de la scolarisation dans les années 80. Lors du protectorat français en Tunisie, il a été affirmé que la langue française serait le dialecte imposé dans les institutions de l’éducation.

Cependant, à partir de l’indépendance en 1962, le pays entier se tourne progressivement vers l’arabisation de l’éducation. A l’heure actuelle, les jeunes maîtrisent moins bien le français comparé aux générations précédentes. Toutefois, cela n’empêche pas le nombre de locuteurs d’augmenter.

Le Maghreb : un membre de la francophonie

Aujourd’hui, membre de la francophonie, la Tunisie compte près de trois millions de francophones soit seulement 32 % de la population. Pour le cas de l’Algérie uniquement, il y a près de 16 millions de locuteurs français soit 47 % de la population.

On peut dire que le français a beaucoup régressé pour ce qui est des compétences linguistiques. Depuis l’installation d’une troisième langue, le Maghreb hiérarchise le trilinguisme dans l’ordre arabe-français-anglais.