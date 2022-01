Quel sera le classement FIFA de l’Algérie après la CAN ?

Après avoir obtenu le titre en 2019 et une Coupe Arabe des Nations, beaucoup ont espéré une deuxième CAN d’affilée pour l’Algérie. Cependant, les Fennecs se sont cassés les dents durant le tournoi avec en plus une possible baisse de point dans le classement FIFA.

Une CAN décevante

Les verts avaient abordé la compétition en étant parmi les favoris, mais après 3 matches, le bilan est décevant. Les joueurs de Belmadi n’ont pu faire mieux qu’un match nul et deux défaites, dont une face à la Guinée Équatoriale qui ne fait pas partie des grandes équipes du continent.

Des conséquences sur le classement de la FIFA

Une mauvaise prestation qui pourrait coûter à la sélection algérienne quelques points dans le classement FIFA. Après la Coupe Arabe, l’Algérie a bondi de trois places en occupant le 29e rang.

Après la CAN, les Fennecs vont sûrement dégringoler dans le classement du mois de janvier, mais de combien de points ?

Selon la méthode SUM, perdre une rencontre face à une sélection mal classée fait perdre des points dans le classement. Les Coéquipiers de Riyad Mahrez ont d’abord fait match nul avec la Sierra Leone qui est classée au 108e rang.

Ils ont ensuite perdu face à la Guinée Équatoriale qui occupe la 114e place du classement FIFA. Enfin, les verts se sont inclinés face aux Éléphants de la Côte d’Ivoire classés au 56e rang.

Une chute probable de 12 places

Durant ses trois matchs, l’Algérie a donc perdu 10 points, 28 points et 19 points pour une perte totale de 47 points. Cela pourrait coûter aux Fennecs une chute de douze places dans le classement.

Il est aussi fort probable qu’ils n’occuperont plus le top 5 des meilleures équipes du continent.