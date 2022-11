Quelle est la façon la moins chère et rapide pour envoyer de l’argent en Algérie ?

Il existe différents moyens d’envoyer de l’argent en Algérie. Il est possible de passer par les banques, les sociétés de transfert d’argent comme Moneygram ou Western Union et les transferts par poste.

Ce sont les circuits officiels, mais il existe aussi le marché noir ou « main à main » qui est peut-être sans procédure administrative, mais qui n’offre aucune garantie. Ici, les risques de perte d’argent sont alors considérables.

Quelles sont les critères à prendre en compte lors du choix d’un opérateur de transfert d’argent ?

En premier lieu, il faudra faire un comparatif entre les différentes offres. Cela permettra de connaître le taux de change EUR/DZD le plus avantageux, ensuite les frais de transfert. Les options de paiement, de réception, le temps de transfert, les limites de transfert vous intéresseront aussi.

Vous pourrez également jeter un œil sur les options de transfert spéciales, le service clientèle, le choix des devises. Afin de vous assurer de la fiabilité et de la sécurité d’un opérateur, vous pouvez vérifier s’il est enregistré auprès des autorités financières de la localité et que ses opérations se font selon les règles soumises aux transferts internationaux.

Les prestataires les plus fiables pour un transfert d’argent rapide à moindre frais

La majorité des transferts d’argent vers l’Algérie proviennent de la France. Le prestataire le plus recommandé est Remitly. Les plus abordables et les plus rapides sont Remitly et TranferGo.

Western Union est le réseau le plus apprécié en ce qui concerne le paiement en espèces en Algérie. Si vous avez une préférence pour les virements bancaires, la Banque Postale propose les frais les moins chers.

Pour envoyer 1000 euros en Algérie depuis la France, sur Remitly, le temps de transfert se fait en quelques minutes et le total des frais s’élève à 8,43 euros. Sur Western Union, le temps de transfert est le même, mais les frais s’élèvent à 89,07 euros.