Le taux de change du Dinar Algérien (DZD) face aux autres devises reste très évolutif et changeant. Souvent en hausse, la valeur du Dinar varie selon le marché sur lequel la transaction est effectuée.

Le cours de change du Dinar face aux Dollar Américain et au Dollar Canadien

Le Dollar Américain (USD) est considéré, depuis des décennies, comme la principale monnaie d’échange internationale. Sa valeur face au Dinar Algérien augmente peu à peu depuis quelques jours, passant de 144.72 DZD le 01 mai 2022 à 146.06 DZD à l’achat le 15 mai 2022. Cependant, sa valeur à la vente est actuellement de 146.07 DZD.

Sur le marché parallèle, par contre, le taux de change de l’US Dollar est différent, coûtant 199 DZD à l’achat, et 202 DZD à la vente.

Concernant le Dollar Canadien (CAD), sa valeur aussi bien au square à l’achat qu’au square à la vente est inférieure à celle de l’US Dollar.

Effectivement, sur le marché officiel, un Dollar Canadien (1 CAD) vaut 112.02 DZD à l’achat, 112.07 DZD à la vente. En revanche, l’offre proposée pour ce jour sur le marché noir est de 152 DZD à l’achat, et 155 DZD à la vente.

La cotation du Dinar Algérien face à l’Euro, le Livre Sterling et le Franc Suisse

En premier temps, l’Euro (EUR), une devise fréquemment utilisée en Afrique, a une valeur assez élevée vis-à-vis du Dinar Algérien. En effet, en ce jour, pour acheter 100 EUR sur le marché officiel, il faudrait exactement 15 257 DZD, ce qui donne 152.57 DZD pour un Euro (1 EUR).

Cependant, sa valeur à la vente n’est pas identique à celle à l’achat, puisque 100 EUR vaut 15 265 DZD au square à la vente. Le marché parallèle, quant à lui, offre 212 DZD pour 1 EUR à l’achat, et à la vente, il propose la somme de 214 DZD.

En second temps, pour ce qui est du Livre Sterling (GBP), la monnaie courante en Grande Bretagne, sa cotation commerciale auprès de la Banque Centrale d’Algérie est de 177.97 DZD à l’achat, et 178.07 DZD à la vente.

Sur le marché noir, le cours du Livre Sterling à l’achat est de 256 DZD ; et à la vente, le cours de change est de 259 DZD.

En dernier temps, le Franc Suisse (CHF) coûte 146.51 DZD à l’achat sur le marché interbancaire des changes, tandis qu’à la vente, elle vaut 146.59 DZD. Cependant, sur le marché parallèle, 1 CHF serait équivaut à 204.50 DZD.

La valeur du Dirham Emirati, Dirham Marocain, Dinar Tunisien et Riyal Saoudien sur le sol Algérien

D’une part, les taux de change enregistré à la banque centrale pour chacun des devises précitées, notamment le Dirham Emirati (AED), du Riyal Saoudien (SAR), du Dirham Marocain (MAD) et du Dinar Tunisien (TND), sont distincts.

En effet, pour ce 15 mai 2022, les cotations le Dirham Emirati (AED) à l’achat et à la vente sont respectivement de 39.76 DZD et de 39.77 DZD.

Pour le Riyal Saoudien (SAR), il faudrait 38.93 DZD pour convertir 1 SAR à l’achat, et à la vente, 1 SAR peut valoir jusqu’à 38.94 DZD.

Concernant le Dirham Marocain (MAD), le cours de change à l’achat est de 14.55 DZD ; et 14.56 DZD à la vente.

Le Dinar Tunisien (TND), quant à lui, vaut 47.50 DZD à l’achat, et 47.98 DZD à la vente.

D’autre part, les cours de change au marché parallèle des devises sont également différents.

Sur le marché noir, par exemple, 1 UEA Dirham se vend à 55 DZD, et 1 SAR à 54 DZD. Il en est de même pour le MAD et le TND, car 1 MAD coûte 20 DZD et 1 TND, 73 DZD, et ce rien qu’à la vente.