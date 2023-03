Quels secteurs sont les plus prometteurs pour l’Algérie dans le cadre de ses exportations hors pétrole ?

L’Algérie cherche activement à augmenter ses exportations en dehors des secteurs du pétrole et du gaz, notamment dans l’agroalimentaire. Avec 1,5 milliard de dollars à l’exportation, ce secteur est une source importante de croissance pour le pays.

Dans les plaines arides où aucun arbre ne peut pousser, des enfilades de serres à perte de vue recouvrent la terre algérienne. Elles produisent chaque année des milliers de tonnes de fruits et légumes, comme des tomates, courgettes et aubergines.

Mais l’Algérie fait face à plusieurs crises, qui mettent en danger sa population, son économie et son climat. Ainsi, elle doit se pencher sur un problème urgent : comment renforcer la résilience des finances publiques ? C’est pourquoi le pays souhaite réinvestir dans des secteurs comme l’agroalimentaire et développer de nouveaux moyens de booster ses exportations non pétrolières.

Une stratégie ambitieuse

L’Algérie a mis en place une stratégie ambitieuse pour doubler ses exportations de gaz jusqu’en 2022 grâce aux tensions dans le commerce international qui encouragent les États à nouer des accords commerciaux. Cette hausse des exportations se traduira par une augmentation des revenus tirés des activités commerciales du pays.

En outre, l’ Algérie nouvelle se concentre sur le redressement financier afin de protéger les citoyens, les économies et l’environnement. Pour cela, le gouvernement entend optimiser ses dépenses publiques et mettre en place des mesures d’incitation fiscale et des plans de relance économique. La stratégie consiste à diversifier l’économie et à promouvoir une plus grande ouverture vers l’extérieur.

Le pays prévoit d’investir massivement dans plusieurs domaines durant les prochaines années. Il y aura notamment des investissements importants dans l’agriculture, le tourisme et les infrastructures. De plus, l’Algérie espère profiter des opportunités offertes par le Fonds monétaire arabe pour favoriser l’intégration régionale et le libre-échange.

Des mesures concrètes

Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement algérien va mettre en œuvre un certain nombre de mesures destinées à soutenir les exportations et à encourager les entreprises locales afin de promouvoir la compétitivité.

La création d’une Agence nationale chargée des exportations pour promouvoir les produits locaux à l’international et faciliter les procédures liées aux activités commerciales.

Un nouveau cadre juridique visant à encourager la participation des entreprises locales aux marchés internationaux.

Le gouvernement algérien a également déclaré qu’il allait investir dans un certain nombre de secteurs pour soutenir la croissance et encourager l’innovation. Ces secteurs incluent l’agriculture, la fabrication et les technologies propres. Les entreprises auront accès à des fonds spécialement conçus pour les aider à se lancer dans l’exportation. Ces fonds permettront notamment aux entreprises de s’assurer que leurs produits satisfont aux normes internationales.

De plus, les autorités algériennes ont mis en place des formations et des programmes spécialement conçus pour aider les entreprises à s’adapter aux changements technologiques et aux nouvelles tendances du marché. Les entreprises pourront également bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour les aider à comprendre les processus liés à l’exportation et à trouver des clients potentiels.

Enfin, le gouvernement algérien prévoit de créer un centre d’innovation pour soutenir l’innovation et les start-up. Les entreprises pourront bénéficier de financement, de formation et d’accompagnement pour développer des produits innovants et de qualité supérieure.

L’Algérie est prête pour l’avenir

Les autorités algériennes ambitionnent donc de doubler ses exportations en dehors des secteurs du pétrole et du gaz avant 2023. Elles ont mis en place une stratégie ambitieuse pour y parvenir et ont mis en œuvre des mesures concrètes pour soutenir les entreprises algériennes dans leurs efforts.

Cette stratégie devrait permettre à l’Algérie d’accroître considérablement ses exportations et de devenir plus compétitive sur le plan international. Mais plus encore, elle permettra au pays de s’assurer que sa population, son économie et son environnement restent stables et prospères.

L’Algérie est donc bien préparée à affronter l’avenir et à tirer parti des opportunités offertes par la mondialisation.

