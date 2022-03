Quels sont les 5 meilleurs hôtels d’Alger ?

Alger est une des meilleures destinations pour les vacances et les jours de congé. Hormis ses innombrables patrimoines culturels et historiques, le pays offre également un paysage idyllique à ses visiteurs.Pour rendre le voyage en Algérie encore plus agréable, rien ne vaut un séjour dans l’un des meilleurs hôtels d’Alger.

Nous en avons justement sélectionné 5 d’entre eux pour vous aider à mieux vous positionner lors de votre choix. Focus!

Hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden

Niché au cœur d’Alger la blanche, l’Hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden allie confort et luxe. Il se compose de 309 chambres et de 26 suites climatisées.

Pour les gourmands, il propose des plats gastronomiques régionaux et français. Placé aux portes des jardins d’Essai d’Hamma, le bâtiment 5 étoiles dispose d’un solarium, d’un bar, d’une salle de fitness pour se remettre en forme et d’une terrasse avec piscine.

Équipé de 6 salles de réunion, il peut recevoir des événements professionnels en tout genre. Situé à quelques minutes du centre-ville, il permet à ses clients de visiter la ville à pied.

El Aurassi Hôtel

Situé sur un terrain verdoyant, El Aurassi Hôtel dispose de chambres chaleureuses avec une télévision à écran plat et un accès gratuit à internet. Les suites, quant à elles, renferment un salon séparé et/ou un bain à remous.

Cet établissement 5 étoiles accueille à bras ouverts les individus en voyage d’affaires. Effectivement, il leur propose des matériels appropriés comme le photocopieur ou le fax.

Pour l’entretien physique, El Aurassi Hôtel est équipé d’une salle de fitness dotée d’appareils de sports, d’haltères et de poids. Le service de jacuzzi ou spa et le lounge bar restent à la disposition des visiteurs.

Hyatt Regency Algiers Airport

Hyatt Regency Algiers Airport est l’un des meilleurs hôtels d’Alger. De par son bel aspect esthétique, il offre un accès gratuit à internet pour que ses visiteurs restent connectés tout au long du voyage. La navette et le parking depuis et vers l’aéroport sont à la disposition des clients.

Au total, l’hôtel possède 320 chambres équipées de coffres-forts, de minibars et de climatisation. De plus, il propose un bar/salon et un service de restauration à couper le souffle. Les plats mis en avant sont typiquement méditerranéens et algériens. Aussi, la salle de fitness et la piscine couverte sont accessibles 24h/24.

Hôtel Mercure Alger-Aéroport

L’Hôtel Mercure Alger-Aéroport est le premier établissement labellisé ALLSAFE en Algérie. Il se situe à 5 minutes seulement de l’aéroport international.

Ainsi, il peut convenir pour les voyages d’affaires ou pour les vacances en famille. Il dispose de 12 salles de séminaire et de 307 grandes chambres. Il embarque aussi des restaurants algériens et chinois pour raviver les papilles gustatives.

Son grand jardin et sa piscine figurent parmi ses meilleurs atouts. L’hôtel Mercure Alger-Aéroport se trouve également à proximité de toutes les commodités. Le service de navette gratuit permet aux visiteurs de découvrir les sites imprenables de la capitale.

Trust Hotels & Resorts – Marriott

Trust Hotels & Resorts – Marriott se situe à 3 km de l’aéroport d’Alger-Houari-Boumédiène et à 17 km du centre-ville. Il dispose d’un restaurant de grillade, d’un espace de réception, d’une piscine extérieure et d’une salle de sport.

Classé parmi les meilleurs hôtels d’Alger, cet établissement raffiné se compose de plusieurs chambres standards climatisées avec une connexion wifi, un mini-frigo, une cafetière et une télévision à écran plat.

Certaines suites, quant à elles, possèdent un balcon et une salle de séjour. Pour faciliter le déplacement de la clientèle, la navette aéroport est accessible. L’établissement propose aussi des salles de bien-être.

Pour vivre une expérience unique durant un voyage en Algérie, il n’y a rien de mieux que de passer un séjour inoubliable dans l’un des meilleurs hôtels dans le pays. Avec cette sélection, vous aurez désormais l’embarras du choix !