Quels sont les documents d’état civil Algériens à demander sur Internet ?

Depuis le mois de décembre 2020, il n’est plus nécessaire d’aller à la mairie pour obtenir certains documents d’état civil comme l’acte de naissance, l’acte de mariage et l’acte de décès.

À la place, il suffit de vous rendre sur la plateforme numérique « etatcivil.interieur.gov.dz« . Ainsi, il est plus facile pour tous les citoyens d’avoir ces documentations.

Présentation de la plateforme de téléchargement des documents de l’état civil

Les services administratifs en Algérie profitent également du nouveau système de numérisation via son site « etatcivil.interieur.gov.dz ».

Cette plateforme du ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire permet à tous les citoyens de retirer des documents d’état civil à distance. Le processus s’effectue en deux étapes, à savoir l’identification du demandeur et la saisie des informations nécessaires pour établir le document.

Lorsque ces données sont validées, les documents sont envoyés sur l’adresse e-mail du demandeur. Par ailleurs, la sécurisation de ce système est optimisée avec la certification électronique et le code QR.

Comment demander les actes de naissance ?

Les Français nés en Algérie peuvent avoir besoin d’un acte de naissance pour effectuer des démarches publiques. Ce document constitue justement une preuve de leur nationalité et de leur identité. Heureusement, ce genre de processus administratif est aujourd’hui simplifié, avec la dématérialisation des services.

En effet, il est possible de faire la demande d’acte de naissance en ligne. Une fois que vous accédez au site dédié, il faudra bien remplir toutes les rubriques du formulaire. Notamment, le nom et prénom du titulaire de l’acte, la date et le lieu de naissance, son adresse exacte et les noms et prénoms de ses parents.

Comment demander l’acte de mariage en ligne ?

L’acte de mariage figure parmi des documentations pouvant être obtenues sur internet. Si auparavant, il fallait vous rendre à la commune pour solliciter le retrait de cet acte, maintenant il suffit de quelques clics pour s’en procurer.

Évidemment, il est nécessaire d’accéder à la plateforme « etatcivil.interieur.gov.dz » afin d’effectuer toutes les démarches. Lorsque vous avez fini de remplir toutes les informations requises sur le site, la délivrance se fait immédiatement.

Ainsi, l’administration s’occupe d’envoyer l’acte de mariage à votre adresse e-mail. Sachez par ailleurs que ce dernier possède une validité d’un an.

Comment demander un acte de décès d’un proche ?

L’obtention d’un extrait de décès se fait seulement en quelques clics. Grâce au site officiel « etatcivil.intérieur.gov », la délivrance de cet acte est beaucoup plus rapide qu’auparavant. Toutefois, cette demande ne peut être effectuée que par les personnes ayant un lien de parenté rapproché avec le défunt.

Évidemment, le certificat de décès provenant du médecin qui confirme le décès est indispensable est nécessaire, sans oublier le livret de famille ou l’extrait de naissance. Cela dit, la délivrance se fait très rapidement avec le système de numérisation adopté. En outre, il n’y a pas de limite concernant la validité de cette documentation.

L’obtention des documents de l’état civil est souvent contraignante puisqu’il est nécessaire d’aller à la mairie, d’apporter certains justificatifs et de remplir des formulaires.

Le site etatcivil.interieur.gov.dz est conçu spécialement pour la délivrance des 3 actes d’état civil incluant la naissance, le mariage et le décès. Prochainement, il sera aussi possible de télécharger les actes et attestations de résidence.