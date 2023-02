Quels sont les conséquences du séisme en Turquie sur le marché pétrolier ?

Le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie a eu un impact sur le marché pétrolier mondial. Cela est dû à la crainte de dégâts sur les oléoducs et à de nouvelles sanctions sur le pétrole russe. Ce phénomène a entraîné une augmentation des prix du pétrole, en particulier du Brent de la mer du Nord et du West Texas Intermediate (WTI). Cependant, les inquiétudes sur la situation économique en général et la demande limitée pour le pétrole ont limité cette augmentation.

Conséquences sur les infrastructures pétrolières

Le séisme a entraîné une suspension temporaire des exportations pétrolières du Kurdistan d’Irak, qui passent par la Turquie, en raison de préoccupations de sécurité. Les infrastructures pétrolières semblent n’avoir subi aucun dommage majeur, mais les investisseurs restent prudents quant à la situation potentielle.

Impact des sanctions sur le pétrole russe

L’Union européenne a récemment étendu son embargo sur le pétrole brut russe transporté par voie maritime aux produits pétroliers. Elle a également conclu un accord avec le G7, l’Australie et d’autres pays pour plafonner les prix de ces produits. Les incertitudes entourant la réglementation sur le plafonnement des prix et les conséquences pour les investisseurs pétroliers ont causé de la volatilité sur le marché. L’accord comprend un prix plafond pour le mazout et d’autres produits peu raffinés, ainsi que pour les produits plus chers tels que le diesel.

En conclusion, l’impact du séisme en Turquie sur le marché pétrolier a été ressenti à cause de la crainte de dommages aux infrastructures pétrolières. Les récentes sanctions sur le pétrole russe ont également contribué à l’impact sur le marché. Toutefois, les incertitudes économiques et la demande réduite pour le pétrole ont atténué la croissance des prix.