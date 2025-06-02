Question du Sahara Marocain : le Royaume-Uni dévoile enfin sa position officielle

La question du Sahara Marocain a longtemps été un sujet de débat international, suscitant des réactions diverses et variées. Après des années d’incertitude, le Royaume-Uni vient de clarifier sa position officielle sur cette question épineuse. Cette annonce, attendue par beaucoup, pourrait avoir des implications significatives sur la scène politique internationale. Dans cet article, nous allons décortiquer la position britannique et analyser les conséquences potentielles de cette prise de position.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette actualité brûlante.

Le Royaume-Uni soutient la proposition d’autonomie du Maroc pour le Sahara

Le Royaume-Uni a affirmé son soutien à la proposition d’autonomie du Maroc pour le Sahara, présentée en 2007, comme étant la solution la plus crédible et viable pour résoudre le différend régional. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé par David Lammy, Secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain.

Le Royaume-Uni s’engage à agir sur les plans bilatéral, régional et international pour soutenir cette résolution, soulignant l’importance de la question du Sahara pour le Maroc et reconnaissant que sa résolution renforcerait la stabilité de l’Afrique du Nord.

Le Royaume-Uni s’engage à soutenir le développement économique du Maroc et de l’Afrique

Le Royaume-Uni a confirmé son intention de soutenir des projets au Sahara, notamment en mobilisant 5 milliards de Livres Sterling pour financer de nouveaux projets économiques à travers le pays. Cette initiative s’inscrit dans la reconnaissance du Maroc par le Royaume-Uni comme un acteur clé pour le développement socio-économique de l’Afrique.

Le communiqué conjoint signé par les deux pays réaffirme également leur engagement à approfondir leur collaboration, soulignant le rôle central du processus mené par les Nations Unies dans la résolution du différend régional.

Le Royaume-Uni et le Maroc soutiennent le rôle des Nations Unies dans la résolution du différend

Le Royaume-Uni et le Maroc ont réaffirmé leur soutien au processus de résolution mené par les Nations Unies, soulignant l’importance cruciale du rôle de Staffan de Mistura, l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Le Royaume-Uni a exprimé sa volonté d’apporter un soutien actif à l’envoyé personnel et aux parties concernées.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Royaume-Uni partage l’avis du Maroc sur l’urgence de trouver une solution à ce différend de longue date, renforçant ainsi la stabilité de l’Afrique du Nord.