Qui est le nouveau manager général de l’équipe algérienne ?

La FAF avait promis de grands changements dans la structure et l’administration de l’équipe nationale de l’Algérie. Suite à cela, elle n’a pas tardé à désigner un nouveau manager général des Verts.

Une réorganisation dans la gestion de l’équipe algérienne

Après la sortie prématurée des Fennecs de la CAN 2021, la Fédération algérienne du football s’est engagée à apporter quelques changements dans les structures de gestion de l’équipe nationale.

Après la démission d’Amine Labdi, lundi, pendant la réunion de travail de la FAF et les différents membres du staff de l’équipe algérienne, et pour prévoir la confrontation aller-retour entre les Verts et le Cameroun pendant les barrages du championnat mondial, Djahid Abdelouahab a été désigné nouveau manager général de l’EN.

C’est un ancien lieutenant de Mohamed Raouraoua. Mais c’est aussi l’ex-président de l’instance fédérale. Connaissant parfaitement la maison de la FAF, Djahid apportera son expérience, son savoir-faire et ses compétences à l’équipe d’Algérie dans laquelle il a déjà quelques repères.

Ce qui lui permettra de se mettre immédiatement au travail.

Qui est Djahid Abdelouahab ?

Suite à la décision du patron de la FAF, des changements seront apportés au niveau de l’administration des Verts. Le poste de manager général revient alors à Djahid Abdelouahab.

59 ans, ce dernier a déjà occupé plusieurs fonctions au niveau de la Fédération. En effet, c’est un ancien vice-président, notamment pendant le mandat du Kheireddine Zetchi. Mais il avait démissionné en septembre 2018.

Il a aussi contribué aux batailles des Fennecs au championnat mondial qui s’est déroulé en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014. Il faisait partie du membre du bureau fédéral.

Pour ce nouveau poste de manager général, sa première mission serait de préparer les matchs aller et retour pendant lesquels l’EN se mettra face au Cameroun. À rappeler que ces affrontements font partie des barrages à la Coupe du Monde.