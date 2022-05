Qui est Mehdi, ce jeune Parisien qui fait Paris – Alger à pied ?

Depuis quelques jours, Internet est inondé par l’histoire d’un jeune homme qui s’est lancé dans une aventure folle, celle de rejoindre Alger, la capitale d’Algérie, à pied en partant de Paris.

Effectivement, Mehdi Debbraah, un jeune parisien d’origine Algérienne et âgé de 26 ans, s’est lancé un défi de parcourir l’Europe et l’Afrique à pied pour se rendre en Algérie en hommage à son père et pour rendre visite (surprise) à son grand père.

Là où tout a commencé pour Mehdi !

L’on a tendance à dire que : « Il y a un début à tout », et c’est bien vrai. Pour Mehdi, connu sous le pseudonyme « Debbraah », l’idée de faire 4000 km à pied pour aller en Algérie lui est venue en tête après son voyage Paris – Copenhague. En effet, ce n’est pas la première fois que Mehdi part dans une telle péripétie, puisqu’il a déjà parcouru Paris – Marseille, Paris – Venise, Paris – San Sebastian, Paris – Copenhague, à pied.

Comme il l’a expliqué sur le site de l’Organisation Non Gouvernementale « ONG Life », il a décidé de marcher jusqu’en Algérie après sa randonnée Paris – Copenhague en 2021. Pour financer son projet, il a travaillé dans une entreprise où il a pu réellement s’intégrer. Cependant, un événement a bouleversé sa vie qui l’a amené à se remettre en cause.

En effet, la mort de son père l’a motivé de faire ce qu’il aime : « marcher, aller à la découverte des autres et de moi-même ». Et comme il a pu également expliquer, il a pris la décision de quitter son travail pour aller marcher pour la personne qui l’a vu faire ses tous premiers pas.

De ce fait, le 22 février 2022, Mehdi a annoncé sur son compte Twitter que son voyage pour se rendre en Algérie débutera le 05 mai. Et effectivement, depuis le 05 mai 2022, il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour tenir sa promesse et pour réaliser son défi.

Rejoindre l’Algérie en passant par la Suisse, l’Italie et la Tunisie

Mehdi a déclaré sur TikTok le 05 mai 2022 que, pour se rendre à Alger, il passera par la Suisse, puis par l’Italie. Et une fois arrivé en Sicile / Italie, il prendra le bateau pour se rendre à Tunis, et ensuite, il continuera à pied en longeant le Nord du Maghreb, pour enfin arriver devant la porte de la maison de son grand-père. Effectivement, l’aventure de Mehdi s’arrêtera là. Son grand-père ne sachant rien du périple de son petit-fils, leur rencontre promet d’être émouvante et mémorable.

Entre autres, Mehdi Debbraah enregistre et filme son aventure pour en faire une série documentaire, qui sortira sur sa chaîne YouTube dès son retour en France. Mais pour le moment, les gens suivent l’évolution de sa marche sur les réseaux sociaux.

Une marche pour la bonne cause

Mehdi, à travers les réseaux sociaux, tels que Twitter, Instagram et TikTok, embarque ses abonnés dans son aventure. Cependant, sa marche n’est pas la seule manière dont il a décidé de rendre hommage à son père, mais depuis le début de son périple, Mehdi a ouvert une cagnotte destinée à financer la construction d’un château d’eau.

Les dons collectés durant son dernier voyage (Paris – Copenhague), par exemple, lui ont permis de construire un puits au Cambodge. Pour information, la cagnotte que Mehdi a lancée depuis son départ a collecté plus de 10 320 € sur 10 000 € en seulement 12 jours.

Où en est-il actuellement ?

Le 25 mai dernier, Mehdi Debbraah a annoncé sur son compte Instagram, son arrivée en Suisse. Cela signifie donc qu’il est passé d’un pays à un autre et a parcouru plus de 450 km en seulement 20 jours. Cependant, sa route est encore longue pour atteindre l’Algérie, et il y a encore de belles aventures à suivre aussi bien pour lui que pour nous, qui le suivons.