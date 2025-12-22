Qui seront les arbitres internationaux de la FAF en 2026 ? Un aperçu des visages du futur football

La Fédération algérienne de football (FAF) a dévoilé les noms des officiels de match retenus par la FIFA pour figurer sur les listes internationales 2026.

Parmi eux, on retrouve des arbitres centraux expérimentés, des assistants arbitres, des arbitres de la VAR, du Futsal et du football de place, ainsi que trois nouveaux venus et une deuxième femme arbitre centrale.

Les visages de l’arbitrage algérien en 2026

Parmi eux, on retrouve plusieurs arbitres centraux tels que Ghorbal Mustapha, Benbraham Lahlou, Gamouh Youcef, Boukhalfa Nabil, Aouina Mohammed Rafik, Benyahia Houssam, Bekouassa Lotfi, Mehat Ghada et Houia Dhikra.

Cette sélection met en lumière trois nouveaux venus : Mohamed Aouina, Houssem Benyahia et Houia Dhkira, deuxième femme à occuper le poste d’arbitre central. Malgré son absence lors de la CAN pour raison de santé, Youcef Gamouh figure également sur cette liste.

Mohamed Aouina, Houssem Benyahia et Houia Dhkira sont les trois nouvelles figures de l’arbitrage algérien.

Aouina, ayant fait ses débuts en Ligue 1 Algérienne en 2023, et Benyahia, arrivé en 2025, apportent un vent de fraîcheur à cette liste.

Dhkira, quant à elle, se distingue en étant la deuxième femme arbitre centrale. Elle a notamment dirigé le match inaugural de la saison 2025/2026.*

Par ailleurs, malgré son absence à la CAN pour cause de maladie, Youcef Gamouh est également présent sur cette liste.

Les rôles clés en dehors du terrain

En plus des arbitres centraux, d’autres officiels jouent un rôle crucial dans le bon déroulement des matchs. Les assistants arbitres, par exemple, sont essentiels pour assurer l’équité du jeu.

Parmi eux, on retrouve Gourari Mokrane, Zerhouni Abbès Akram, Bouzit Hamza, Ouerd Benslama Yacine, Bouima Haitham, Hamaidi Mohammed, Abane Adel, Ouahab Asma Feriel, Kemmad Sara et Ouchenane Loubna.

De même, les arbitres de la VAR, tels que Ghorbal Mustapha, Benbraham Lahlou, Gourari Mokrane et Ouahab Asma Feriel, apportent une aide précieuse en vérifiant les décisions prises sur le terrain grâce à la technologie vidéo.

Enfin, les arbitres de Futsal et du football de place, dont Balahouane Ammar, Chenaoua Adel, Chanai Warda, Chihaoui Malika Nada, Aroui Zakaria et Benhouria Khaled Walid, assurent le respect des règles dans ces disciplines spécifiques.