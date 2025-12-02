Rabah Asma prend position contre le MAK lors d'un concert en France affirmant que l'Algérie est indissociable.

Lors d’un concert à Lille, le chanteur kabyle Rabah Asma a fait preuve d’une fermeté inédite face à une spectatrice brandissant un drapeau du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK).

Cette intervention, saluée sur les réseaux sociaux, marque un tournant symbolique dans la scène culturelle algérienne en France.

Rabah Asma interrompt son concert pour une cause nationale

Le chanteur kabyle Rabah Asma a fait sensation lors de son concert à Lille en mettant fin à sa performance suite à un geste d’une spectatrice.

En concert à Lille, le chanteur algérien et kabyle Rabah Asma a interrompu sa prestation lorsqu’il a aperçu une spectatrice brandir le fanion de l’organisation Mak. Il lui a rétorqué ;

« Éloigne de moi ce chiffon, je suis ici uniquement pour l’art, notre pays est celui pour… pic.twitter.com/I4JSzGZnBO — ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) November 30, 2025



Cette dernière a brandi le drapeau du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), provoquant une réaction immédiate de l’artiste. Il a fermement demandé le retrait du drapeau, affirmant son attachement à l’unité de l’Algérie et refusant que son concert soit politisé.

Cet incident a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux, où l’action de Rabah Asma est perçue comme un plaidoyer pour l’unité algérienne. Malgré l’incident, le chanteur a choisi de ne pas y faire référence sur ses pages officielles, préférant remercier son public pour la soirée.

Un soutien massif pour Rabah Asma sur les réseaux sociaux

La vidéo de l’incident a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d’approbation envers l’artiste.

Les internautes, qu’ils soient kabyles ou algériens de toutes régions, ont exprimé leur soutien à Rabah Asma, saluant son courage d’avoir pris position publiquement contre le MAK en plein concert.

C’est une première dans l’histoire de la musique kabyle : jamais un artiste aussi populaire n’avait osé s’opposer aussi directement à un symbole du MAK lors d’un événement public.

Cette prise de position est perçue comme un acte fort pour l’unité de l’Algérie, renforçant ainsi le respect et l’admiration que lui portent ses fans.

Rabah Asma, un symbole de l’unité algérienne

Sur ses pages officielles, Rabah Asma a décidé de ne pas mentionner l’incident. Au lieu de cela, il a choisi de remercier son public pour la soirée exceptionnelle qu’ils ont partagée.

Cette décision témoigne de sa volonté de ne pas donner d’importance à cet acte isolé et de se concentrer sur l’essentiel : la musique et le lien qui l’unit à son public.

Figure emblématique de la culture algérienne en France, Rabah Asma est connu pour son attachement à la culture amazighe et à l’unité nationale. Son intervention lors du concert à Lille souligne son rôle dans la scène culturelle algérienne et rappelle que la musique est un vecteur d’union, et non de division.