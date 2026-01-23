Rabat accueille la 15e Haute Commission Mixte Maroc-Sénégal, un rendez-vous diplomatique majeur à ne pas manquer

Lors d’un récent entretien téléphonique, le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, ont convenu de la tenue de la 15e session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise à Rabat.

Ce rendez-vous stratégique, prévu pour les 26 et 27 janvier, sera l’occasion d’organiser un Forum économique maroco-sénégalais et de célébrer l’exceptionnelle profondeur des relations entre les deux pays.

Dialogue stratégique entre les dirigeants marocain et sénégalais

Un échange téléphonique a eu lieu mercredi soir entre Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement marocain, et Ousmane Sonko, son homologue sénégalais.

Cette communication revêt une importance particulière dans le cadre des relations bilatérales entre les deux nations.



Les deux leaders ont convenu de la tenue de la 15e session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise, prévue pour les 26 et 27 janvier à Rabat.

En parallèle de cette session, un Forum économique maroco-sénégalais sera organisé. Cet entretien a permis de mettre en lumière la profondeur et la solidité des liens unissant le Maroc et le Sénégal, des relations exceptionnelles et stratégiques couvrant des dimensions humaines, religieuses et économiques fortes.

Rabat, hôte de la 15e Haute Commission Mixte Maroc-Sénégal : quels enjeux ?

La tenue de la 15e session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise à Rabat les 26 et 27 janvier est un événement majeur pour les deux pays.

Cette rencontre sera l’occasion d’approfondir leur coopération dans divers domaines stratégiques.

En marge de cette session, le Forum économique maroco-sénégalais permettra d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration économique.

Les discussions lors de ces deux événements mettront en évidence l’importance des relations bilatérales entre le Maroc et le Sénégal.

Des relations exceptionnelles et stratégiques entre le Maroc et le Sénégal

Les liens entre le Maroc et le Sénégal sont d’une profondeur remarquable, guidés par la vision de leurs dirigeants respectifs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye.

Ces relations sont considérées comme exceptionnelles et stratégiques, reflétant une coopération solide et durable.

Elles englobent des dimensions humaines, religieuses et économiques, témoignant de l’interdépendance et de la complémentarité entre les deux nations.

Cette symbiose est le fruit d’un partenariat basé sur le respect mutuel et l’aspiration commune à un développement prospère.