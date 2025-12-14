Rabat et Salé se parent de leurs plus beaux atours pour accueillir la CAN 2025, entre fan zones et tramways flambant neufs (VIDEO)

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui débutera le 21 décembre, s’annonce festive dans les villes de Rabat et Salé.

Ces dernières se préparent à offrir une expérience sportive, culturelle et populaire inoubliable, avec des fans zones pour suivre les matchs et des animations culturelles.

Le tramway décoré aux couleurs de la compétition et les drapeaux des nations qualifiées flottant sur plusieurs axes principaux symbolisent l’esprit d’ouverture et de fraternité africaine.

Rabat et Salé, en ébullition pour la CAN 2025

Alors que le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est prévu pour le 21 décembre, Rabat et Salé sont déjà plongées dans une atmosphère festive.

يستعد المغرب 🇲🇦 لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة. البنية التحتية المتطورة والخبرة التنظيمية والحماس الجماهيري تجعل المغرب مؤهلًا لتنظيم حدث رياضي قاري استثنائي. زيادة عدد الملاعب من 6 إلى 9 ملاعب وتحديث البنية التحتية… pic.twitter.com/EYw5aU3Nmf — Mahdi Baladi/News (@MahdiBaladi) December 13, 2025



Les villes se parent aux couleurs de l’événement, témoignant de l’enthousiasme des habitants et des visiteurs impatients de vivre ce grand rendez-vous sportif.

Des zones dédiées aux fans ont été aménagées, promettant une ambiance conviviale pour les supporters marocains et africains. Le tramway, lien essentiel entre Rabat et Salé, arbore également les couleurs de la compétition, contribuant à l’effervescence générale.

Les fans zones, cœur de l’animation

Stratégiquement installées, les fans zones promettent d’être le point de ralliement des supporters. Ces espaces dédiés offriront la possibilité de suivre les matchs en direct, tout en profitant d’une ambiance festive et conviviale.

En plus du football, diverses animations culturelles seront organisées pour divertir les fans entre les matchs.

Ces initiatives contribuent à faire de la Coupe d’Afrique des Nations une expérience unique, mêlant sport, culture et festivités populaires.

Le tramway, symbole de fraternité africaine

Le tramway, reliant Rabat et Salé, s’est paré des couleurs de la CAN 2025. Cette initiative, bien plus qu’un simple relooking, symbolise l’esprit d’ouverture et de fraternité africaine.

Les rames décorées, les visuels officiels et les messages de bienvenue contribuent à créer une atmosphère festive et unie.

De plus, les drapeaux des nations qualifiées flottent fièrement sur plusieurs ronds-points et axes principaux. Ces étendards colorés renforcent cette célébration continentale, rappelant que le football est bien plus qu’un sport, c’est un vecteur d’unité et de partage entre les peuples.