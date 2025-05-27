Rabat : Rencontre inédite entre Rachid Talbi Alami et une délégation du Congrès américain

Une rencontre historique a eu lieu à Rabat, marquant un tournant dans les relations entre le Maroc et les États-Unis. Rachid Talbi Alami, figure emblématique de la politique marocaine, a reçu une délégation du Congrès américain. Cette réunion, première du genre, ouvre de nouvelles perspectives pour les deux nations. Découvrez dans cet article les détails de cette rencontre et les enjeux qu’elle soulève.

Restez connectés pour comprendre comment ce rendez-vous pourrait influencer l’avenir des relations bilatérales entre le Maroc et les États-Unis.

Dialogue stratégique entre Rachid Talbi Alami et une délégation du Congrès américain à Rabat

Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des représentants du Maroc, a accueilli samedi dernier à Rabat une délégation du Congrès américain. Cette dernière était dirigée par Ronny Jackson, membre influent des Commissions des Affaires étrangères et des Forces armées de la Chambre des représentants américaine.

Au cours d’un déjeuner de travail, les deux parties ont eu un échange ouvert et constructif sur leurs objectifs stratégiques communs, notamment en matière de sécurité régionale et de renforcement de la coopération bilatérale.

Enjeux de sécurité régionale et coopération bilatérale au cœur des discussions

Les débats ont principalement porté sur les défis sécuritaires dans la région du Sahel et l’espace atlantique. Les efforts pour renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité et de connectivité ont également été discutés. Ronny Jackson a reconnu le rôle prépondérant du Maroc comme partenaire fiable et acteur majeur de la stabilité continentale.

Les deux parties ont exprimé leur désir de renforcer davantage le partenariat maroco-américain, basé sur une vision commune de la sécurité collective. Rachid Talbi Alami a souligné l’importance de maintenir ces échanges réguliers pour approfondir le dialogue parlementaire et stratégique entre les deux nations.

Consolidation du partenariat maroco-américain et importance du dialogue parlementaire

