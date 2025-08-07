Rabat s’offre un parking souterrain flambant neuf : une avancée majeure pour la mobilité urbaine

Rabat, la capitale du Maroc, franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de sa mobilité urbaine. Un parking souterrain flambant neuf vient d’être inauguré, promettant de transformer l’expérience de stationnement pour les résidents et les visiteurs.

Cette avancée majeure s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la ville pour optimiser son infrastructure et faciliter la vie quotidienne de ses habitants. Découvrez comment ce nouveau parking souterrain pourrait changer la donne en matière de circulation et de stationnement à Rabat.

Un nouveau parking souterrain inauguré à Rabat par RRM

Rabat région mobilité (RRM) a récemment dévoilé un tout nouveau parking souterrain situé au cœur du quartier Océan à Rabat. Cette infrastructure moderne, dotée de 87 places, est une réponse à la demande croissante de stationnement dans cette zone à forte circulation.

Situé sur la rue Bruxelles, près de Bab El Had, ce parking respecte les normes internationales les plus strictes et est équipé des dernières technologies pour offrir un service de qualité, sécurisé et éco-responsable.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de mobilité durable de RRM, visant à minimiser les nuisances liées au trafic automobile et à optimiser l’espace urbain.

Caractéristiques techniques et services du nouveau parking souterrain

Le parking souterrain de Rabat région mobilité (RRM) est un modèle d’innovation et de technologie. Conçu selon les standards internationaux, il est équipé de technologies avancées pour garantir un service de qualité supérieure. La sécurité est une priorité avec des systèmes de surveillance modernes. Le respect de l’environnement est également au cœur de sa conception, contribuant ainsi à la stratégie de mobilité durable de RRM.

Accessible 24/7, ce parking offre une solution pratique aux problèmes de stationnement dans le quartier Océan. Il vient compléter l’offre de stationnement structuré de RRM, renforçant ainsi son engagement envers une mobilité urbaine plus efficace et respectueuse de l’environnement.

Le rôle du parking dans la stratégie de mobilité durable de RRM

Cette nouvelle infrastructure de stationnement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de mobilité durable de Rabat région mobilité (RRM). En effet, elle vise à atténuer les nuisances liées au trafic automobile et à minimiser l’occupation de l’espace urbain en surface.

De plus, elle contribue à valoriser les espaces piétons, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie pour les habitants. Ce parking souterrain vient compléter l’offre de stationnement structuré déjà opérée par RRM, renforçant son engagement envers une gestion optimale de l’espace urbain et une mobilité plus respectueuse de l’environnement.