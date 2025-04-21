Rabeh Megdiche, un Tunisien parmi les 25 figures arabes marquantes de la 51e conférence arabe du travail

Lors de la 51e conférence arabe du travail, un nom a particulièrement retenu l’attention : Rabeh Megdiche. Ce Tunisien s’est distingué parmi les 25 figures arabes marquantes de cet événement d’envergure internationale. Son parcours, ses réalisations et son engagement ont été salués, faisant de lui une personnalité incontournable dans le monde du travail arabe.

Découvrez dans cet article comment ce Tunisien a su se démarquer lors de cette conférence majeure qui s’est tenue en 2025.

La 51e conférence arabe du travail rend hommage à Rabeh Megdiche

Lors de la 51e édition de la conférence arabe du travail, un vibrant hommage a été rendu à Rabeh Megdiche, ancien directeur général du travail en Tunisie. Il figure parmi les 25 personnalités arabes distinguées pour leur contribution exceptionnelle dans le domaine du travail. La cérémonie, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales tunisien, Issam Lahmar, et d’une délégation tripartite, a souligné l’importance de ces figures emblématiques pour le développement et la productivité dans le monde arabe.

Cette session coïncide avec le 60e anniversaire de l’Organisation arabe du travail, réaffirmant son engagement envers la défense des droits des travailleurs et la promotion des législations sur le travail.

Participation notable du ministre des Affaires sociales tunisien et d’une délégation tripartite

La présence du ministre tunisien des Affaires sociales, Issam Lahmar, ainsi que celle de la délégation tripartite qui l’accompagnait, a ajouté une dimension significative à l’événement. Leur participation a non seulement renforcé le poids de la Tunisie dans les discussions, mais a également souligné leur engagement envers les questions liées au travail et au développement dans le monde arabe.

Le ministère des Affaires sociales a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance, mettant en avant l’importance de ces personnalités arabes éminentes pour leurs contributions remarquables au secteur du travail. Fayez Ali Mtiri, directeur général de l’Organisation arabe du travail, a réitéré l’engagement de l’organisation à défendre les droits des travailleurs et à promouvoir les législations sur le travail.

60 ans de l’Organisation arabe du travail : un engagement renouvelé pour les droits des travailleurs

Fayez Ali Mtiri, directeur général de l’Organisation arabe du travail, a profité de cette 51e session pour rappeler que l’organisation célèbre ses 60 ans d’existence. Il a réaffirmé la détermination de l’organisation à continuer de défendre les droits des travailleurs, à promouvoir les législations sur le travail et à renforcer les ressources humaines et la compétitivité sur le marché de l’emploi dans les pays arabes.

Cette célébration est une occasion de souligner l’importance de l’engagement continu de l’organisation en faveur des travailleurs et du développement économique dans le monde arabe.