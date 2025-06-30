Rachid El Ouali : Son touchant hommage à Kawtar Boudarraja dévoilé en image

L’acteur et réalisateur marocain Rachid El Ouali a récemment rendu un hommage émouvant à Kawtar Boudarraja, une figure emblématique du cinéma marocain. Cet hommage, dévoilé en image, a suscité de nombreuses réactions dans le monde du cinéma et auprès des fans. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir ce touchant hommage et d’en comprendre la portée. Nous reviendrons également sur le parcours exceptionnel de Kawtar Boudarraja, qui a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma marocain.

Restez avec nous pour plonger au cœur de cette histoire qui mêle respect, admiration et émotion.

Rachid El Ouali rend un vibrant hommage à Kawtar Boudarraja

Le célèbre acteur marocain Rachid El Ouali a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de son amie et collègue, l’artiste Kawtar Boudarraja. Sur son compte Instagram, il a partagé un message poignant d’adieu, révélant également leur dernière conversation sur WhatsApp où il la félicitait pour son incursion dans le monde du cinéma.

L’émotion était palpable dans ses mots, témoignant de la forte amitié qui liait les deux artistes.

Une amitié née à Tunis et renforcée sur le plateau de cinéma

Leur première rencontre remonte à Tunis, sur le plateau de l’émission « Qui veut gagner des millions » diffusée sur Nessma TV. Kawtar Boudarraja avait alors accueilli chaleureusement Rachid El Ouali, marquant ainsi le début d’une belle amitié. Des années plus tard, leurs chemins se sont recroisés lors du tournage du film « Le passé ne meurt pas ».

El Ouali a exprimé sa joie de voir Boudarraja rejoindre le monde du cinéma, un univers qui correspondait parfaitement à sa sensibilité et son authenticité. Il a loué les qualités de Boudarraja, notamment sa sincérité, sa capacité à apporter de la joie autour d’elle et sa sensibilité exacerbée, laissant une empreinte lumineuse dans le cœur de chacun.

Émoi sur les réseaux sociaux et funérailles intimes pour Kawtar Boudarraja

La disparition de Kawtar Boudarraja a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités du monde artistique ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à l’artiste, saluant son parcours exceptionnel et ses qualités humaines. La créatrice de bijoux Mariam Laabi a été la première à annoncer la triste nouvelle sur Instagram.

Les funérailles de Boudarraja se sont déroulées dans l’intimité, en présence de ses proches. Rachid El Ouali, dans un dernier message, a remercié son amie pour les beaux moments partagés et prié pour qu’elle soit accueillie dans le paradis de Dieu.