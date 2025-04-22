Rachid Yazami inaugure une formation innovante sur les batteries électriques : un tournant pour 2025 ?

Rachid Yazami, scientifique de renom dans le domaine des batteries électriques, vient d’inaugurer une formation innovante qui pourrait bien révolutionner le secteur. Cette initiative, lancée en 2025, promet de bouleverser notre compréhension et notre utilisation des batteries électriques. Mais quels sont les enjeux de cette formation ? Quelles innovations peut-on attendre ? Et surtout, comment cela va-t-il impacter l’industrie des batteries électriques ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez avec nous pour explorer les perspectives passionnantes que cette nouvelle formation ouvre pour l’avenir de la technologie des batteries.

Partenariat IFTL-Rachid Yazami : lancement d’une formation spécialisée en batteries électriques

L’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL) s’est associé au Professeur Rachid Yazami, chercheur de renommée internationale, pour créer une nouvelle formation dédiée à la maintenance des batteries de véhicules électriques. Ce partenariat stratégique vise à répondre aux besoins croissants du marché marocain en matière de mobilité électrique.

Le Certificat Professionnel Supérieur en Maintenance des Batteries de Véhicules Électriques (CPS MBVE), conçu pour former une nouvelle génération de techniciens spécialisés, est prévu pour octobre 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’évolution du secteur transport-logistique et de la transition énergétique.

Objectifs et contenu de la formation CPS MBVE

La formation CPS MBVE, de niveau licence professionnelle, est destinée aux techniciens spécialisés titulaires d’un Bac+2 dans des disciplines techniques. Elle vise à former des experts en maintenance, diagnostic, sécurité et performance des batteries électriques. Les étudiants acquerront des compétences clés pour répondre aux défis de l’électrification des transports et de la transition énergétique.

La première promotion est attendue pour octobre 2025. Le programme, dispensé en français et en anglais, comprend un renforcement linguistique pour assurer l’adaptabilité des diplômés à des contextes professionnels internationaux. Il s’appuie sur une pédagogie active combinant stage, études de cas et interventions d’experts académiques et industriels de renom.

Méthodologie et internationalisation de la formation CPS MBVE

La formation CPS MBVE est délivrée en français et en anglais, avec un accent particulier sur le renforcement linguistique dans ces deux langues. Cette approche multilingue vise à préparer les diplômés à travailler dans des environnements professionnels internationaux. La méthodologie d’enseignement active comprend des stages pratiques, des études de cas réels et des interventions de personnalités éminentes du monde académique et industriel.

Cette combinaison permet aux étudiants d’acquérir une expérience pratique tout en bénéficiant des connaissances et de l’expertise de leaders reconnus dans le domaine.