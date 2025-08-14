Raï Raïna 2025 : une soirée inoubliable de pur raï à la Coupole d’Alger, ne manquez pas ce rendez-vous !

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec Raï Raïna 2025 à la Coupole d’Alger. Cette manifestation promet de vous faire vibrer au rythme du raï, ce genre musical algérien qui a su conquérir le monde. Un événement incontournable pour tous les amateurs de musique et de culture orientale. Laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes et l’énergie contagieuse de cette soirée unique.

Ne manquez pas ce rendez-vous qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de l’année 2025. Restez connectés pour découvrir tout ce que Raï Raïna 2025 vous réserve.

Raï Raïna : une célébration musicale du raï à Alger

Le vendredi 15 août, la Coupole d’Alger sera l’hôte de Raï Raïna, un événement musical unique en son genre. De 18h à 1h, les mélomanes pourront se délecter des différentes facettes du raï, ce genre musical profondément enraciné dans l’identité algérienne. Organisé par AKM SERVICES et TAQALID, cette soirée promet une fusion énergique de tradition et de modernité. Les légendes du raï classique et les talents naissants partageront la scène dans une ambiance festive et de transmission.

Des artistes tels que Zahouania, Palermo, Chazil, Momo, Bilel Sghir et Houssem seront présents, avec DJ SEM comme invité spécial, offrant une performance exclusive qui allie beats modernes et sonorités traditionnelles.

Artistes et performances : un mélange de tradition et de modernité

La scène de la Coupole d’Alger vibrera sous les voix de Zahouania, la reine du raï, Palermo, Chazil, Momo, Bilel Sghir et Houssem. Ces artistes, représentant à la fois l’héritage classique du raï et la nouvelle génération, offriront une soirée riche en émotions et en partage. DJ SEM, figure emblématique du raï urbain et électro, sera également de la partie pour une performance unique combinant rythmes contemporains et mélodies traditionnelles.

Un hommage particulier sera rendu à Cheikha Rimitti, pionnière du raï dont l’influence perdure. Des séquences spéciales célébreront son héritage, soulignant son rôle crucial dans la transmission du raï populaire.

Une immersion dans l’histoire du raï avec Raï Raïna

Raï Raïna offre une expérience immersive unique, plongeant les spectateurs dans le voyage historique et évolutif du raï. La scénographie, mêlant habilement images d’archives, jeux de lumière, projections et visuels modernes, raconte l’histoire du raï, de ses origines rurales à ses influences urbaines et internationales.

Plus qu’un simple concert, Raï Raïna se veut un moment de partage populaire, accessible à toutes les générations. C’est l’occasion idéale pour redécouvrir les classiques du genre tout en explorant ses formes les plus innovantes. Les billets sont disponibles en ligne sur Yassir à partir du 4 août et dans plusieurs points de vente.