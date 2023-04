Ramadan 2023 – À partir de cette date les bureaux d’Algérie Poste seront ouverts la nuit

Durant les dix derniers jours du mois de Ramadan en 2023, Algérie Poste a annoncé l’ouverture de ses bureaux de poste la nuit. Cette décision vise à renforcer le leadership de l’institution en matière de services rendus aux clients et à améliorer la distribution des cartes de paiement.

Les horaires nocturnes pour répondre aux besoins des clients pendant le Ramadan

Les bureaux de poste du pays seront ouverts la nuit à partir des 10 derniers jours du mois de Ramadan, selon Louai Zaïdi, le directeur général de la Poste algérienne. Dans une interview accordée au quotidien El Moudjahid, il a indiqué qu’un travail est en cours pour renforcer le leadership de l’institution en matière de services rendus aux clients. Cette mesure permettra ainsi d’améliorer l’accès aux services postaux durant cette période importante pour les musulmans.

La distribution de 10 millions de cartes de paiement

En plus de l’ouverture nocturne des bureaux de poste, Algérie Poste prévoit également la distribution de 10 millions de cartes de paiement. Parmi celles-ci, 1,6 million de nouvelles cartes Eddahabia sont prévues. Ces cartes offrent de nombreux avantages tels que :

la consultation des soldes et des opérations effectuées,

la consultation des soldes et des opérations effectuées, le paiement des achats en ligne,

le paiement des achats en ligne, les retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques de billets,

les retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques de billets, la possibilité de réaliser des virements entre comptes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Algérie Poste pour améliorer ses services à la population.

Nouveaux horaires de travail durant le mois de Ramadan

Algérie Poste a également annoncé les nouveaux horaires de travail applicables durant ce mois de ramadan. Les services administratifs fonctionneront du dimanche au jeudi, de 08h30 à 15h30. Pour les établissements postaux fonctionnant en système de brigade, les horaires d’ouverture seront de 8h30 à 17h00, du samedi au jeudi.

Les établissements postaux en service continu et limité

Concernant les établissements postaux fonctionnant en service continu et limité, y compris les guichets annexes et centres de dépôt et de distribution, le service sera assuré du samedi au mercredi, de 09h00 à 15h00. Cette mesure permettra d’adapter les horaires des bureaux de poste aux besoins des clients durant cette période particulière.

Une nouvelle taxe pour les clients d’Algérie Poste

En plus de ces mesures, Algérie Poste annonce une nouvelle taxe pour ses clients. Cette taxe concerne les utilisateurs de cartes bancaires et vise à financer les services offerts par l’entreprise. Les détails concernant cette taxe n’ont pas encore été communiqués.

L’ouverture nocturne des bureaux de poste durant les dix derniers jours du mois de Ramadan en 2023 est une initiative importante pour répondre aux besoins des clients d’Algérie Poste. En adaptant les horaires de travail et en renforçant la distribution des cartes de paiement, l’institution s’engage à améliorer ses services et à accompagner ses clients tout au long de cette période clé.

