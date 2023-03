Ramadan 2023 et Aïd al-Fitr en Algérie – Promotions et réductions sur les produits essentiels

Les cinq fédérations musulmanes se sont exprimées le 26 février concernant la date du premier jour du Ramadan 2023 qui tombera, d’après elles, le jeudi 23 mars. En parallèle de ce mois sacré et à l’approche de l’Aïd el Fitr, le Ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé que les réductions sur les produits des denrées alimentaires pouvaient débuter une semaine avant le commencement du mois de Ramadan. Cette mesure est encouragée par le Gouvernement dans le but de soulager les consommateurs algériens face à la hausse fulgurante des prix constatée ces dernières années.

Le communiqué du ministère du Commerce

Le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a publié un communiqué indiquant aux agents économiques et aux consommateurs algériens qu’ils pourront profiter de réductions de prix durant toute la période du Ramadan et de l’Aïd El Fitr 2023. La vente à des prix promotionnels peut commencer une semaine avant le début du mois sacré et se prolonger jusqu’à…

Les offres promotionnelles auront lieu dans les espaces commerciaux ainsi que dans les boutiques. De plus, les marchés de proximité seront organisés à cet effet afin de faciliter l’accès à ces produits alimentaires à des tarifs abordables.

Augmentation des salaires et des retraites avant le Ramadan

Parallèlement à cette annonce, le Gouvernement a pris des mesures supplémentaires pour soulager les citoyens algériens en matière de dépenses alimentaires. Le versement des salaires et pensions de retraite a été anticipé avant le début du mois sacré, ainsi que l’ouverture de centaines de marchés de proximité.

Les produits alimentaires disponibles au sein de ces espaces seront diversifiés : produits frais, produits secs, boissons, hygiène et entretien… Ces produits seront vendus à des prix négociés grâce à la contribution directe du gouvernement et de différents partenaires.

Contrôles qualités et hygiéniques

Les autorités chargées du commerce ont mis en place des procédures strictes en vue de garantir la qualité des produits proposés dans les marchés de proximité. Des contrôles sanitaires effectués par les services de l’hygiène alimentaire et le contrôle technique des produits agricoles seront assurés.

Il sera également possible pour les consommateurs d’accéder à des informations nutritionnelles sur le contenu et les caractéristiques des produits alimentaires. La mise en place de celles-ci a pour objectif de protéger la consommation et de prévenir la commercialisation des produits non conformes.

Les autorités encourage également les opérateurs économiques à se conformer aux principes de qualité et à pratiquer des prix raisonnables. Les consommateurs quant à eux doivent se renseigner sur le prix exact des produits afin de ne pas être victime de surfacturation ou d’autres pratiques illégales.

Des dates clés à retenir

Avant de profiter des réductions de prix pour acheter des produits essentiels pour le Ramadan 2023, voici des dates importantes à retenir :

22 mars 2023 : Nuit du Doute.

: Nuit du Doute. 20 avril 2023 : Fin du mois de Ramadan 2023.

: Fin du mois de Ramadan 2023. 21 avril 2023 : Fête de l’Aïd al-fitr.

Le Ramadan et l’Aïd al-Fitr sont des moments forts pour les musulmans. Ces périodes permettent de passer du temps avec sa famille et de se rassembler en faisant preuve de solidarité et de générosité.

Face à la hausse incessante des prix des denrées alimentaires, le Gouvernement algérien a donc décidé de mettre en place des mesures favorisant les consommateurs. L’ouverture de marchés de proximité et les réductions des prix sont une réelle opportunité pour profiter pleinement de ce mois saint et de cette fête religieuse sans se ruiner.

Cependant, il est important de rappeler que le respect des principes de qualité et des prix justes restent les fondements de ce secteur commercial. De plus, les autorités encouragent chacun à toujours rester vigilant et à se renseigner sur le prix exact des produits afin d’éviter toute forme d’arnaque.

