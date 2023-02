Ramadan 2023 : Le gouvernement algérien prépare des mesures préventives

Le Ramadan 2023 s’approche à grands pas et il est temps pour les autorités algériennes de prendre des mesures préventives face à l’augmentation des prix. Le gouvernement algérien a donc décidé de mener une campagne visant à fournir à la population un approvisionnement en produits de consommation stable et satisfaisant durant ce mois de jeûne.

Ces dernières semaines, le Président Tebboune a réuni le Conseil des Ministres afin de discuter des moyens pour assurer au mieux le bon déroulement du Ramadam 2023.

Un plan d’évaluation pour garantir le confort des ménages

Le plan élaboré par le gouvernement algérien vise à garantir le bien-être des ménages durant cette période. Il se compose de trois points principaux :

Établissement d’une étude sur le schéma d’approvisionnement local , qui sera confiée à des organismes spécialisés.

, qui sera confiée à des organismes spécialisés. Surveillance des prix des denrées de large consommation , afin que toutes les catégories sociales puissent y accéder facilement.

, afin que toutes les catégories sociales puissent y accéder facilement. Coordination des différents organismes chargés de la protection du consommateur, notamment les opérateurs publics et privés.

Parallèlement, le gouvernement algérien a décidé de lancer des campagnes dans tout le pays afin de rassurer la population quant à la disponibilité des produits alimentaires essentiels.

De plus, le gouvernement espère encourager les agriculteurs à traiter directement avec les grossistes et les détaillants fiables, limitant ainsi le risque de spéculation et ramenant les prix à des niveaux acceptables pour les ménages.

▶️ #ConsoDZ

[LAIT] La consommation 🇩🇿45 litres/An par personne

Subvention Etat au #lait 85 milliards DZD/An

Quantité de lait en poudre destinée à la production du lait subventionné 15 000 tonnes/Mois soit 1,7 milliard de litres de lait/An

Prix litre lait subventionné 25 DA https://t.co/299sII5yhy — Algeria – Business Today (@DZBusinessToday) February 19, 2023

Les mesures prises par Le gouvernement algérien

Pour contrer la hausse des prix des produits de grande consommation, le gouvernement algérien a mis en place un certain nombre de mesures. En premier lieu, les autorités publiques ont décidé de surveiller attentivement le marché intérieur et d’améliorer le système d’approvisionnement national.

De plus, le gouvernement algérien mettra en œuvre un amendement destiné à améliorer les conditions de production des produits alimentaires essentiels et à promouvoir leur commercialisation. Ainsi, les agriculteurs auront accès à des intrants technologiques et technico-organisationnels adaptés à leurs besoins, et pourront ainsi disposer des moyens nécessaires pour produire en masse des produits alimentaires de qualité.



Enfin, le gouvernement algérien s’est engagé à faire respecter les normes de qualité et de sécurité alimentaire, ainsi qu’à intensifier les contrôles sur les différents produits distribués. Grâce à une politique visant à limiter la hausse des prix, le gouvernement algérien veut garantir que sa population ne sera pas victime des effets pervers de la spéculation.

Une politique visant à limiter la hausse des prix

Afin de protéger les consommateurs des effets néfastes des hausses de prix inattendues, le gouvernement algérien met en place des mesures visant à lutter contre la spéculation et à garantir la disponibilité des produits alimentaires.

Cependant, les responsables sont conscients qu’il est impossible de contrôler complètement le marché des produits alimentaires. C’est pourquoi le gouvernement algérien a choisi de se concentrer sur la surveillance des prix et le soutien aux producteurs agricoles.

En outre, le gouvernement algérien s’est engagé à fournir aux consommateurs des informations sur les prix des produits alimentaires, afin qu’ils puissent comparer les différentes offres proposées sur le marché et choisir celles qui correspondent le mieux à leurs besoins. De plus, les autorités publiques encouragent la consommation locale et encourage le commerce équitable, notamment en proposant des subventions pour les produits issus de l’agriculture durable.

Dans l’ensemble, le gouvernement algérien s’engage à prendre des mesures pour assurer aux consommateurs un approvisionnement satisfaisant et stable durant le Ramadan 2023. En effet, le plan mis en place par le gouvernement vise à surveiller les prix, à encourager les agriculteurs à traiter directement avec les grossistes et les détaillants fiables, et à fournir aux consommateurs des informations sur les produits alimentaires et leurs tarifs. Il s’agit d’une manière constructive de s’attaquer au problème de la spéculation et de la hausse des prix des produits alimentaires.

