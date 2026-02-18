Ramadan 2026, le Mazagan Beach & Golf Resort dévoile une offre Ftour et séjour qui fait rêver les voyageurs

Célébrez le mois sacré du Ramadan au Mazagan Beach & Golf Resort, où un Ftour spécial est proposé dans une ambiance chaleureuse inspirée du patrimoine marocain.

Découvrez un buffet somptueux aux saveurs ramadanesques, des offres spéciales « Séjour Ramadan » et « Ftour », le tout dans un univers qui valorise l’hospitalité, la gastronomie et le respect des traditions.

Célébration du ramadan au Mazagan Beach & Golf Resort : une expérience unique

Le Mazagan Beach & Golf Resort célèbre le mois sacré du Ramadan en proposant un Ftour spécial, véritable moment de partage et de générosité.

Dans un cadre raffiné, l’établissement offre une parenthèse idéale pour réunir familles et amis. Cette année, le restaurant Olives a ajouté une touche d’élégance en installant une tente sur sa terrasse, spécialement aménagée pour l’occasion.

Inspirée du patrimoine marocain, cette tente offre une ambiance chaleureuse, complétée par des mélodies andalouses et gnawa.

Ces notes musicales apportent une authenticité et une convivialité à la soirée, faisant de chaque Ftour une expérience unique.

Un buffet somptueux aux saveurs ramadanesques : qu’y trouverez-vous ?

Chaque soir, le Mazagan Beach & Golf Resort dévoile un buffet somptueux qui célèbre la richesse des saveurs ramadanesques.

Les classiques de la cuisine marocaine y côtoient des créations contemporaines, offrant une diversité culinaire pensée pour faire de chaque rupture du jeûne un moment d’exception.

Cette expérience gastronomique est sublimée par l’ambiance chaleureuse de la tente et les mélodies andalouses, ajoutant une note authentique à la soirée.

Le Ramadan au Mazagan Beach & Golf Resort est ainsi conçu comme une escale de partage, invitant familles et amis à se retrouver dans un univers qui valorise l’hospitalité, la gastronomie et le respect des traditions.

Découvrez nos offres spéciales Ramadan : séjour et Ftour à ne pas manquer !

Le Mazagan Beach & Golf Resort propose une offre « Séjour Ramadan » exceptionnelle. Pour seulement 2 400 MAD par nuit, hors taxes de séjour, profitez d’une nuitée pour deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans.

Cette offre inclut un Ftour buffet pour les adultes et un petit-déjeuner pour les enfants. Ne manquez pas non plus notre offre « Ftour ». Pour 510 MAD par adulte, savourez un Ftour buffet au restaurant Olives.

C’est l’occasion idéale pour découvrir la richesse des saveurs ramadanesques dans un cadre raffiné et apaisant.