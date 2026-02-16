Ramadan 2026, les séries algériennes Fatma et Dégourdi promettent de captiver les téléspectateurs avec des intrigues inédites

Le Ramadan 2026 en Algérie s’annonce riche en divertissements télévisuels. Entre comédies, drames sociaux et séries policières, les chaînes publiques et privées rivalisent d’ingéniosité pour capter l’attention des téléspectateurs.

Des retours attendus comme celui du réalisateur Djaâffar Gacem avec « Fatma » sur Samira TV, aux nouvelles propositions comme « El Kiyya » d’Oussama Kobbi, la palette est large et promet de belles soirées devant le petit écran.

Ramadan 2026 : une effervescence médiatique sans précédent en Algérie

Le Ramadan est une période d’effervescence médiatique en Algérie, marquée par une augmentation significative de la consommation télévisuelle.

Au-delà de sa dimension spirituelle, ce mois sacré se transforme en un véritable théâtre d’une compétition intense entre les chaînes de télévision.

Les chaînes publiques et privées rivalisent d’ingéniosité pour proposer des programmes captivants et attirer le plus grand nombre de téléspectateurs.

La saison 2026 s’annonce particulièrement riche avec une production locale diversifiée. Comédies rafraîchissantes, drames sociaux profonds, feuilletons et programmes spéciaux sont au rendez-vous pour accompagner les familles algériennes lors de leurs soirées de partage.

Une véritable guerre des écrans se prépare, chaque chaîne misant sur ses productions les plus ambitieuses pour dominer le paysage audiovisuel algérien.

Diversité des genres et retour des grands noms : que nous réserve la saison 2026 ?

La diversité des genres est au cœur de cette nouvelle saison. Les comédies légères côtoient les drames sociaux poignants, offrant un large éventail de choix aux téléspectateurs.

Le réalisateur Djaâffar Gacem fait son grand retour avec « Fatma », un drame historique qui sera diffusé sur Samira TV.



Cette œuvre promet d’immerger le public dans l’Alger du XIXe siècle, à travers le parcours de son héroïne.

Parallèlement, Oussama Kobbi revient avec une nouvelle série intitulée « El Kiyya ». Ce feuilleton promet une plongée intense dans les réalités sociales algériennes.

Enfin, Merouane Guerouabi renoue avec la comédie dans « Dégourdi », promettant des moments de rire et de détente aux spectateurs.

Des intrigues inédites qui promettent de captiver les téléspectateurs

La saison 2026 réserve également des surprises avec le retour de séries très attendues. Echourouk TV propose la deuxième saison du drame policier « El Barani », qui continue d’explorer les réseaux criminels et les conflits familiaux.

Parallèlement, la télévision publique offre la suite de « El Firak », un spin-off centré sur la résilience et le poids du passé.



Le mystère est au rendez-vous avec « Dar El Sed » sur El Bilad, tandis que « El Mouhajir » sur El Hayet TV aborde la thématique poignante de l’exil.



Enfin, les amateurs de comédie seront ravis par le retour de « Rebaâ » sur Echourouk TV et « El Khzana » sur Samira TV, promettant des moments de détente et de rire.