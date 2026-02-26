Ramadan et risque d’intoxications alimentaires, le ministère de la Santé sonne l’alarme pour une vigilance accrue

Face à une hausse des cas d’intoxications alimentaires durant le Ramadan, le ministère de la Santé insiste sur l’importance du respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Les denrées périssables sont souvent en cause, soulignant les risques liés à l’alimentation collective. Des mesures de prévention sont recommandées pour éviter des complications graves.

Ramadan : une période à risque pour les intoxications alimentaires ?

Le Ramadan, mois sacré de jeûne et de partage, est aussi une période où les repas collectifs et les rassemblements familiaux sont fréquents. Cette augmentation des occasions de manger ensemble peut malheureusement entraîner une hausse des cas d’intoxications alimentaires.

En effet, le ministère de la Santé a constaté une recrudescence de ces incidents durant cette période.

Ces intoxications mettent en lumière les dangers liés à l’alimentation collective. Souvent, elles sont dues à une rupture de la chaîne du froid ou à un manque d’hygiène, favorisant ainsi la prolifération des bactéries.

Il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire pour éviter des complications graves.

Attention aux denrées périssables !

Les aliments particulièrement à risque pendant le Ramadan sont les denrées périssables comme les pâtisseries, la viande hachée, les œufs et les produits laitiers.

Ces produits, souvent consommés lors des repas collectifs, peuvent rapidement devenir un terrain propice à la prolifération de bactéries si les règles d’hygiène et de conservation ne sont pas respectées.

Si la plupart des intoxications alimentaires sont bénignes, certaines peuvent représenter un danger réel pour la santé publique. Il est donc crucial de rester vigilant et de respecter les bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire pour prévenir ces incidents.

Prévenir plutôt que guérir : les recommandations du ministère de la Santé

Pour éviter les intoxications alimentaires, le ministère de la Santé préconise plusieurs mesures de prévention. Il est essentiel de se laver les mains et de nettoyer soigneusement les ustensiles avant toute préparation culinaire.

Les aliments doivent être lavés minutieusement avant cuisson et cuits à cœur pour éliminer les agents pathogènes. Le respect des règles de réfrigération lors du stockage et du transport des denrées est également crucial.

L’utilisation d’eau potable pour la cuisson et la préparation est une autre recommandation importante. Il faut séparer les aliments cuits des aliments crus pendant le stockage au frais et vérifier systématiquement les dates de péremption.

Ces règles s’appliquent tant aux professionnels qu’aux particuliers, surtout durant le Ramadan où les repas en famille et les invitations sont fréquents.