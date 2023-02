Ramadan 2023 : les importations de viande rouge en Algérie devraient atteindre 20.000 tonnes

Pour permettre à ses citoyens de profiter des prix stables et d’une gamme variée de produits, l’État algérien a décidé d’importer, via ses offices nationaux, plus de 20.000 tonnes de viandes rouges, en exclusivité. En effet, selon Tria Miloud conseiller au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, cette mesure est menée spécialement à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

Une action visant à baisser les prix

Cet acte d’importation est primordial afin de baisser le prix de la viande sur le marché local. Ces quantités seront distribuées par l’intermédiaire de 540 points de ventes répartis à travers le territoire, puis par le biais de conventions signées entre l’Etat et les grandes surfaces de distribution. De plus, ils assureront que ce sera de la viande fraiche conditionnée sous vide sera vendue à des prix raisonnable.

Stabilité des prix pour le poulet

Afin d’assurer une stabilité des prix du poulet, son coût ne devra pas être supérieur à 350 DA/kg. Une telle prise mesure était nécessaire car un tel prix avait augmenté de 100 DA/kg en 24 heures. Mais l’augmentation de la production locale et l’exploitation régulière de l’Office National de Commercialisation des Produits Avicoles (ONAB) contribueront selon M. Miloud à freiner cette hausse.

قرر المجمع الوطني لتغذية وتربية الدواجن ONAB تسقيف أسعار الدجاج بسعر 350 دج / كلغ، و هذا على مستوى جميع نقاط البيع التابعة لفروعه والمتواجدة على المستوى الوطني.#الراصدالإخباري #الدجاج #ONAB #الأسعار pic.twitter.com/4pimhmcIe1 — الراصد الإخباري (@erraceddz) February 14, 2023

Conséquences à long terme

L’Etat algérien et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural espèrent que cette opération d’importations temporaires servira à stabiliser le marché des viandes pour les années subséquentes. Cela permettrait d’accroître la production nationale et augmenter les revenus des agriculteurs algériens. Pour y parvenir, il est envisagé de mettre en place des stratégies durables qui encourageront les producteurs locaux tels qu’une allocation supplémentaire à partir du milieu de l’année 2023.

Afin de garantir aux consommateurs algériens des prix stables et satisfaisants pour le mois de Ramadan, l’État a décidé d’importer plus de 20.000 tonnes de viandes rouges. Bien que ce programme soit temporaire, l’espoir est que sa mise en application servira à accompagner le secteur agricole algérien dans sa future relance durable.

Plafonnement des prix des viandes rouges à 1.200 DA/KG

Le prix des viandes rouges sera limité à 1.200 DA/KG durant le mois béni et ce, dans les 540 points de vente directs. De plus, des conventions seront signées avec des grandes surfaces de distribution et des grossistes, avec la condition de ne pas dépasser le prix susmentionné.

Objectif : encourager le consommateur

Le but de ce plan d’action est d’encourager le consommateur et de garantir une alimentation saine et abordable à tous. En plafonnant le prix des viandes rouges, l’État souhaite promouvoir une alimentation équilibrée et saine, tout en assurant un tarif abordable pour toutes les couches sociales.

